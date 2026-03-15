Cidades calculam déficit de asfalto e enfrentam desafio de pavimentar ruas

Os municípios calculam o déficit de asfalto. As cidades do Alto Tietê têm realizado trabalhos, serviços, investimentos e estudos para lidar com a falta de pavimentação em algumas vias da região.

O progresso das obras tende a depender diretamente da disponibilidade orçamentária e de convênios governamentais para garantir a mobilidade urbana.

Em Suzano, a Prefeitura informou estar elaborando um planejamento sobre as vias públicas da cidade que deverão ser pavimentadas. Além disso, está sendo feito um levantamento acerca de quanto seriam os investimentos e de onde viriam os recursos, em especial emendas parlamentares estaduais e federais. A previsão é de que a administração municipal tenha essas informações no segundo semestre de 2026.

Não foram informados dados sobre a quantidade de ruas sem pavimentação ou seus endereços.

Mogi

Mogi das Cruzes possui 721 quilômetros de área territorial e, desse total, cerca de 700 km são de estradas rurais. Segundo a Prefeitura, a área urbana da cidade tem a maioria de suas vias pavimentadas, seja em asfalto ou paralelepípedos. Já as ruas sem pavimento concentram-se nas áreas mais afastadas, e vêm recebendo investimentos em pavimentação de forma contínua, conforme a disponibilidade de recursos orçamentários

Um exemplo acontece na Vila Nova Jundiapeba, região que tem previsão de R$ 77,3 milhões de investimento em obras de pavimentação. Todas as vias públicas legais, que não interfiram em Área de Proteção Permanente (APP), serão pavimentadas com implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, garantindo o escoamento e minimizando o risco de alagamentos.

São 37 ruas no total, algumas com mais de uma quadra contemplada. A pavimentação atenderá 10,5 mil metros lineares de vias, com área aproximada de 82 mil metros quadrados, além de 20 mil metros lineares de guias e sarjetas.

A Administração Municipal afirmou estar trabalhando para atender com pavimentação outras regiões da cidade que ainda não contam com o benefício.

Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que não há como contabilizar a quantidade de ruas que ainda necessitam de pavimentação ou recapeamento. O motivo estaria ligado à expansão urbana que o município vem tendo ao longo dos anos, com vias que ainda necessitam de melhorias.

A gestão municipal destacou que o trabalho de pavimentação tem sido ampliado em toda a cidade por meio de pacotes de investimento. Já foram licitadas intervenções em bairros como Jardim Fiorelo e Vila Monte Belo, além da avenida Rochedo de Minas, com previsão de início nas próximas semanas.

Também há projetos prontos e em fase final de ajustes para abertura de licitação contemplando sete ruas no Pedreira, oito no Jardim Pinheirinho II, todas as vias da Chácara Escolástica, 18 ruas no Monte Belo, todo o bairro Maria Augusta, uma via na Vila Japão, todo o Jardim Fiorelo, além de trechos no Parque Nossa Senhora das Graças e no Parque Viviane.

Guararema

A cidade de Guararema também afirmou que possui alguns trechos de vias sem pavimentação, distribuídos em diferentes pontos. A região norte e sul do município concentram parte dessas vias. Um exemplo é a localidade do Maracatu, como a Escola Municipal (E.M) João Evangelista dos Santos e no bairro Lagoa Nova, na E. M. Lagoa Nova.

Em relação à previsão de pavimentação, as intervenções seguem o cronograma de obras do município e são executadas gradualmente conforme estudos realizados sobre a necessidade. A Prefeitura afirmou que a definição das etapas considera critérios técnicos, planejamento urbano, disponibilidade de recursos e o andamento dos projetos e serviços necessários para cada localidade.

Ferraz

Já em Ferraz de Vasconcelos, o trabalho de pavimentação e recapeamento é contínuo em toda a cidade. A gestão municipal informou que são priorizadas vias com base em critérios técnicos, demanda da população e recursos disponíveis. Atualmente, obras de pavimentação estão sendo realizadas em bairros como Vila Margarida, Vila Jamil e Jardim Rosana, entre outros. A Prefeitura ressaltou que segue investindo na ampliação e melhoria da infraestrutura viária, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade urbana para a população ferrazense.