Cidades da região aguardam ingresso em lista para receber transporte escolar

As dez cidades do Alto Tietê (Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Arujá, Guararema, Santa Isabel e Salesópolis) ficaram fora da lista de 144 municípios que foram contemplados com a entrega de 180 ônibus escolares por parte do governo estadual e federal.

Agora, a região aguarda ingresso na lista de contemplados. Segundo a assessoria de imprensa da Educação do Estado, não há previsão para as cidades da região receberem novos veículos.

Para a aquisição do transporte, foram investidos cerca de R$40,7 milhões - o valor unitário de cada ônibus é de R$226,5 mil. A entrega foi realizada pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares e o Ministério da Educação.

A compra faz parte do 'Programa Caminho da Escola', criado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação.

Os veículos podem circular em áreas urbanas e rurais e possuem capacidade para 44 alunos sentados, mais o motorista do transporte.

Os ônibus também estão equipados com dispositivo de acessibilidade. Uma poltrona móvel, que pode ser deslocada, garante o embarque e desembarque dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.