Cidades da região iniciam ações de prevenção contra desastres naturais

As Prefeituras das cinco principais cidades do Alto Tietê - Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano - garantem que possuem medidas de prevenção contra desastres naturais, tais como enchentes, quedas de barrancos etc, em seus planos de governo.

A maioria das ações é realizada pela Defesa Civil de cada município e por um órgão de segurança criado dentro das diretrizes de proteção. Nesse contexto, a Prefeitura de Suzano garante que vem se preparando constantemente para o atendimento em casos de desastres.

Entre as ações da Prefeitura para a prevenção está a capacitação dos servidores da Assistência Social no atendimento de vítimas de calamidades; o treinamento que os agentes da Defesa Civil receberam do Corpo de Bombeiros; o lançamento do Plano Verão, divulgado em dezembro de 2018 e a Defesa Civil formando voluntários (moradores) para auxiliar os agentes públicos nas ocorrências graves.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Defesa Civil disponibiliza e treina quatro equipes, em sistema de plantão, que operam por meio de escala. Além disso, a Operação Verão - que teve inicio em outubro de 2018 e deve ir até março de 2019 - também é outra estratégia usada pela Prefeitura para a prevenção de desastres.

"Para atender os desabrigados ou desalojados, a administração municipal utiliza as escolas do município como alojamento, em caso de necessidade. No momento, está em andamento na Prefeitura, uma requisição para ajuda humanitária", informa.

A Prefeitura de Itaquá afirmou que a Defesa Civil juntamente com a Secretaria Municipal de Habitação elaborou o Plano Municipal de Contingência 2018/2019 para chuvas, enchentes, inundações e tempestades. Nesse plano, também foi atualizado o PMRR - Plano Municipal de Redução de Riscos. "Esta atualização foi uma ferramenta importante para que fossem norteadas as ações de monitoramento nas principais áreas de risco", informa.

Além disso, a Defesa Civil adotou um sistema de alerta para avisar aos moradores no início das chuvas, prevendo a proteção em casos de alagamentos. "Outra ferramenta utilizada é o WhatsApp. Através de um grupo, 50 moradores recebem alerta de chuvas em tempo real, auxiliando na prevenção", conta. Para 2019, a Defesa Civil trabalha para a ampliação dos Núcleos de Defesa Civil nos bairros mais afetados, para que a população esteja preparada para lidar com desastres.

A Prefeitura de Mogi garante que a Defesa Civil realiza o monitoramento das áreas consideradas de risco e que o trabalho desenvolvido durante o ano é intensificado durante os meses de chuva, na Operação Verão. Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança mantém uma equipe responsável pelo monitoramento das Áreas de Proteção Ambiental e de risco, evitando assim ocupações irregulares.

Poá afirma que também monitora determinadas áreas da cidade. A fiscalização é feita Secretaria de Segurança Urbana, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. "O prefeito Gian Lopes, tem acompanhado de perto as ações de combate às enchentes na cidade e pediu prioridade nestes trabalhos. As equipes da pasta de Serviços Urbanos têm acelerado ações como a limpeza de galerias, ruas, bocas de lobo, sarjetas e bueiros".