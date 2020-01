Cidades da região ‘ligam alerta’ após caso suspeito de coronavírus

As cidades da região acenderam o sinal de alerta com o caso suspeito de coronavírus registrado em Mogi, na última quarta-feira, 29 - até o momento, o único registrado no Alto Tietê.

O município mogiano foi orientado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo a notificar e monitorar o caso da mulher de 22 anos, que chegou de Wuhan, na China, no último dia 26, com sintomas da doença.

Funcionários dos 23 postos de saúde de Suzano estão orientando pacientes, a fim de prevenir doenças respiratórias.

Outras cidades começam a estudar ações para a doença. É o caso de Ferraz. O município não tem realizado nada especifico de forma externa, mas já admite estar alertando o corpo de enfermeiros e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sobre o vírus. Nesta semana, a cidade deve realizar uma reunião com os servidores para tratar sobre o assunto.

Todas as unidades de saúde de Guararema também já estão sendo alertadas. Os profissionais da Santa Casa da cidade participaram de uma aula online sobre síndromes respiratórias associadas ao coronavírus. O curso foi fornecido pelo Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas (UFMG).

Em Poá, também foram iniciadas reuniões com órgãos competentes para tratar sobre o assunto. Já a Secretaria de Saúde de Itaquá informou que aguarda orientação técnica do Ministério da Saúde sobre possíveis medidas a serem adotadas na prevenção do coronavírus.

A prefeitura de Arujá recomendou que cuidados, como lavar as mãos, sejam adotados para evitar a doença, enquanto Biritiba Mirim apenas confirmou que a cidade não teve nenhum caso suspeito.

Até o fechamento da reportagem, as prefeituras de Salesópolis e Santa Isabel não haviam se pronunciado sobre o assunto.