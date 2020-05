Cidades da região preparam a entrega de mais de 100 mil cestas

Cerca de 100 mil cestas básicas serão entregues pelas prefeituras da região nos próximos dias. A ação é mais uma forma de reduzir os impactos causados pela pandemia de Covid-19. A ajuda é destinada a famílias com cadastro no programa do governo federal Bolsa Família ou no Cadúnico. Famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social também são contempladas com o benefício.

Na cidade de Poá, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social adquiriu, por meio de licitação, 9 mil cestas básicas que deverão ser entregues ao município nos próximos dias. Para os alunos da rede municipal, um kit alimentar está em processo urgente de compra e irá contemplar todos os 15 mil alunos da rede. Além disso, a secretaria informou que cerca de 1.200 cestas já foram distribuídas aos frentistas que trabalham na cidade.

Em Suzano, cestas estão sendo distribuídas às famílias de alunos da rede municipal que estejam inscritos no Bolsa Família, ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a municipalidade, cerca de 24 mil cestas já foram arrecadas e estão sendo entregues pelo Fundo Social de Solidariedade e pelas Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social. Ainda em Suzano, cerca de 9,5 mil cestas foram doadas pelo Estado e serão destinadas às famílias referenciadas pela Assistência Social por meio da indicação da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social. Também foram adquiridas 1,5 mil cestas pela pasta e arrecadadas 2,4 mil pelo Fundo Social de Solidariedade, sendo aproximadamente 50 toneladas de alimentos não-perecível e produtos de higiene e de limpeza.

No município de Ferraz de Vasconcelos, as secretarias de Assistência Social e Educação informou que 870 cestas foram distribuídas até o momento e que até sexta-feira (01), 8.834 seriam entregues. Além das cestas básicas, cerca de 21 mil kits emergenciais de alimentos estão sendo distribuídos de forma gradativa e com logística planejada para os alunos da rede municipal de todas as escolas da cidade.

Em Itaquaquecetuba, a administração informou que cerca de 9 mil das 13.573 cestas recebidas pelo governo estadual já foram entregues para a população, entre os dias 22 e 26 de abril. Além disso, a Prefeitura está adquirindo cerca de 20 mil kits de alimento para atender famílias em vulnerabilidade social que tenham alunos matriculados na rede municipal. O Fundo Social de Solidariedade do município também está arrecadando alimentos para atender as famílias vulneráveis e que não foram contempladas com nenhum benefício até o momento.

Em Mogi das Cruzes, 6.285 cestas foram distribuídas até o momento.

A administração informou que aguarda o recebimento de mais 28 mil kits de alimentação para dar continuidade a entrega dos suprimentos. Estão sendo beneficiadas pessoas que se cadastraram no Comitê de Ação Social e Econômica, que realiza essa distribuição no município.

Até o momento, Microempreendedores Individuais inscritos até o dia 20 de março e que tenham renda familiar de até três salários mínimos estão recebendo a ajuda, assim como aqueles que comprovam trabalho informal ou de economia criativa e que tenham renda familiar de até dois salários mínimos.