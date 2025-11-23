Cidades descartam aumento de vagas de Zona Azul por causa das compras de fim do ano

As cidades do Alto Tietê descartaram o aumento do número de vagas de estacionamento rotativo, conhecidas como "Zona Azul", durante o período de festas de fim de ano. Atualmente, a região conta com, ao menos, 4,9 mil vagas deste tipo.

As informações são das cidades de Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz e Poá. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que a cidade conta com 1,9 mil vagas Zona Azul, todas no Centro da cidade, especialmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, onde estão a maioria dos comércios da região central.

A administração disse que não há qualquer previsão para ampliação no número de vagas de estacionamento rotativo. O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir a rotatividade e, assim, democratizar a utilização dos espaços públicos.

A Prefeitura de Mogi informou que existem 1,4 mil vagas de Zona Azul na cidade, sem previsão de ampliação para o fim do ano. "Para ampliar, é necessário fazer estudos e projetos e seguir etapas de procedimentos legais. Já está em andamento um estudo de ampliação do número de vagas, que passará por análise técnica e operacional", escreveu a administração.

Em Itaquá, foi informado que são 685 vagas. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que está elaborando estudos de viabilidade para expandir o número de vagas nos centros comerciais dos bairros.

A Prefeitura de Ferraz não informou o número total de vagas de estacionamento rotativo na cidade, mas disse que o sistema foi ampliado recentemente, com 86 novas vagas na região da estação de trem Antônio Gianetti Neto.

A administração entende que o número atual de vagas na região central já contempla a demanda de veículos que circulam na região. Em Poá, a Prefeitura informou que são 950 vagas de Zona Azul na cidade. O número não será ampliado para as festas de fim de ano.