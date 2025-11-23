Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 23 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Cidades descartam aumento de vagas de Zona Azul por causa das compras de fim do ano

Atualmente, região tem, pelo menos, 4,9 mil vagas de estacionamento rotativo

23 novembro 2025 - 16h00Por Gabriel Vicco - Da Reportagem Local
Zona Azul descarta novas vagas para fim de ano Zona Azul descarta novas vagas para fim de ano - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As cidades do Alto Tietê descartaram o aumento do número de vagas de estacionamento rotativo, conhecidas como "Zona Azul", durante o período de festas de fim de ano. Atualmente, a região conta com, ao menos, 4,9 mil vagas deste tipo.

As informações são das cidades de Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz e Poá. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.
Em Suzano, a Prefeitura informou que a cidade conta com 1,9 mil vagas Zona Azul, todas no Centro da cidade, especialmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, onde estão a maioria dos comércios da região central.

A administração disse que não há qualquer previsão para ampliação no número de vagas de estacionamento rotativo. O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir a rotatividade e, assim, democratizar a utilização dos espaços públicos.

A Prefeitura de Mogi informou que existem 1,4 mil vagas de Zona Azul na cidade, sem previsão de ampliação para o fim do ano. "Para ampliar, é necessário fazer estudos e projetos e seguir etapas de procedimentos legais. Já está em andamento um estudo de ampliação do número de vagas, que passará por análise técnica e operacional", escreveu a administração.

Em Itaquá, foi informado que são 685 vagas. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que está elaborando estudos de viabilidade para expandir o número de vagas nos centros comerciais dos bairros.

A Prefeitura de Ferraz não informou o número total de vagas de estacionamento rotativo na cidade, mas disse que o sistema foi ampliado recentemente, com 86 novas vagas na região da estação de trem Antônio Gianetti Neto.

A administração entende que o número atual de vagas na região central já contempla a demanda de veículos que circulam na região. Em Poá, a Prefeitura informou que são 950 vagas de Zona Azul na cidade. O número não será ampliado para as festas de fim de ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ações combatem abandono de animais e auxilia mais de 500 pets neste ano
Região

Ações combatem abandono de animais e auxilia mais de 500 pets neste ano

Itaquá Park Shopping realiza feira de adoção pet neste sábado
Região

Itaquá Park Shopping realiza feira de adoção pet neste sábado

Alto Tietê tem pontuação média de 52,67 no índice de sustentabilidade
Sustentabilidade

Alto Tietê tem pontuação média de 52,67 no índice de sustentabilidade

Arujá participa de inauguração de exposição no museu da inclusão
Região

Arujá participa de inauguração de exposição no museu da inclusão

Saulo alinha com empresa obras de reforma de estações e passarelas
Região

Saulo alinha com empresa obras de reforma de estações e passarelas

Tamanduá-mirim é resgatado após atropelamento e devolvido à natureza pelo CCZ de Mogi
Região

Tamanduá-mirim é resgatado após atropelamento e devolvido à natureza pelo CCZ de Mogi