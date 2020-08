Cidades do Alto Tietê ampliam funcionamento de comércios e serviços para oito horas Novo horário passa a valer nesta sexta-feira na maioria dos municípios do CONDEMAT; flexibilização foi autorizada pelo Governo do Estado

Por da Região 20 AGO 2020 - 17h33

Cidades do Alto Tietê ampliam funcionamento de comércios e serviços para oito horas Foto: Divulgação Os estabelecimentos comerciais e de serviços estão autorizados a ampliar o funcionamento para oito horas diárias na área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que representa a sub-região leste da Grande São Paulo. Na maioria das cidades, a ampliação entra em vigor já nesta sexta-feira (21/08). Respaldados pelo decreto estadual publicado hoje, os prefeitos das 11 cidades que estão na Grande São Paulo decidiram pela ampliação do horário, por entender que isso contribuirá para diluir o fluxo de pessoas nos estabelecimentos e reduzir os riscos de transmissão do vírus, ao mesmo tempo que possibilitará mais oportunidades de negócios. Nas cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, a ampliação passa a valer já a partir desta sexta-feira. Em Guararema, a mudança será a partir de sábado. Itaquaquecetuba e Poá também autorizaram a ampliação, mas o início do novo horário estava indefinido até o fechamento desta notícia. “A nossa região está na fase amarela e vem melhorando os indicadores. Isso possibilita que, aos poucos, as atividades sejam ampliadas, permitindo a retomada econômica”, diz o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite. Ele reforçou que, mesmo com essa maior flexibilização, é fundamental que as empresas mantenham o rigor nos protocolos de segurança e, principalmente, que a população adote os cuidados do uso da máscara facial, álcool em gel e distanciamento social, indo às ruas somente o necessário. Na atual fase amarela, vigente desde 13 de julho no Alto Tietê, podem funcionar os bares, restaurantes, padarias, salões de beleza, barbearias, academias, atividades culturais, eventos, convenções, shoppings, comércio de rua, escritórios e concessionárias de veículos. Os horários de funcionamento serão definidos por cada cidade com os representantes dos setores autorizados.

Leia Também