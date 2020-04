Cidades do Alto Tietê apresentam taxa de isolamento acima da média estadual

As sete cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) que integram o Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) do Governo de São Paulo apresentam taxas de isolamento social acima da média estadual. No último domingo (26/04), enquanto o Estado registrou um percentual de 58%, na região a média foi de 62%.

Os melhores resultados são de Poá e Itaquaquecetuba, com 66% e 65% de isolamento social. Arujá registrou 63%, enquanto em Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano o índice foi de 62% no domingo. Ferraz de Vasconcelos, por sua vez, teve um percentual de 60%.

“As prefeituras das cidades estão todas empenhadas em conscientizar a população sobre a importância do isolamento social para diminuir a curva de contaminação do vírus. A pressão tem sido muito grande dos setores produtivos, mas as estatísticas não param de aumentar e quanto mais efetiva for a quarentena agora, maiores as chances da flexibilização acontecer a partir do dia 10”, disse o presidente do Condemat, Adriano Leite, prefeito de Guararema.

O SIMI monitora as taxas de isolamento em 104 cidades maiores de 70 mil habitantes, a partir de dados de deslocamento das operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM.

O índice de isolamento ideal para conter a propagação do vírus é de 70%. O percentual de 58% registrado no Estado no último domingo foi o pior para o dia desde o início da quarentena.

“Faço aqui um apelo para que a população da capital e da região metropolitana, as duas áreas do país mais atingidas no país pelo coronavírus, tenham solidariedade com a vida, ficando em casa e permanecendo em casa", disse o governador João Doria na entrevista coletiva desta segunda-feira (27/04).