Cidades do Alto Tietê buscam melhorias no setor de hotelaria

As cidades do Alto Tietê estão buscando projetos, planos diretores ou parcerias para melhorar a rede de hotelaria da região. Há diálogo entre prefeituras, associações comerciais, universidades e o setor privado para expandir e qualificar o setor. Em todos os municípios, melhorar os hotéis também significa aprimorar vias, sinalização, espaços turísticos e serviços públicos, reforçando o papel do turismo na estrutura das cidades.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), tem trabalhado no planejamento do setor para fortalecer o segmento e atrair novas empresas hoteleiras. Atualmente, o município conta com o Hotel Imperial Center, localizado no centro da cidade, e o hotel do Parque Magic City, que possui 264 quartos, além de outros 64 distribuídos em pousadas instaladas no complexo do parque. Outros dois hotéis estão em construção e devem ser entregues no próximo ano, ambos situados na região central.

O título de Município de Interesse Turístico (MIT) garante a Suzano acesso a recursos estaduais anuais destinados exclusivamente ao turismo. Com isso, será possível investir em infraestrutura, ampliar a visibilidade e a promoção da cidade e valorizar seus atrativos culturais, naturais e de lazer.

Para que novos projetos voltados à hotelaria sejam aprovados, eles devem ser apresentados à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Após o cumprimento de todas as exigências legais, é emitido o Ocupe-se, documento que autoriza o funcionamento dos empreendimentos. Além disso, as edificações precisam possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego também atua em parceria com um grupo de professores e alunos da Universidade de São Paulo (USP), responsável por atualizar o Plano Diretor de Turismo de Suzano. O projeto, que será entregue à administração municipal, definirá diretrizes e estratégias para o fortalecimento do turismo local, com base nos recursos obtidos por meio do título de MIT. Entre as ações previstas, está a criação de iniciativas voltadas à atração de novos hotéis para a cidade.

Mogi das Cruzes

Em Mogi das Cruzes, a rede de hotelaria tem 46 anos de atendimento, com diversas categorias de capacidades ampliadas de quartos, além de opções com padrões da rede Ibis, Marsala Apart Hotel, Binder Quality Inn, Marbor e o resort Clube Med Lake Paradise. Além dos hotéis, existem ainda outros tipos de hospedagens como flats, pousadas, propriedades rurais e hostels.

A Diretoria de Turismo da cidade tem trabalhado na atração de novas redes para ampliar a capacidade e qualificar o atendimento aos visitantes, especialmente em função do aumento do turismo de eventos e casamentos de luxo, que vêm impulsionando a ocupação nos fins de semana. Ainda é importante destacar as rotas de turismo religiosos, como a Rota da Luz e a Festa do Divino Espírito Santo, o incentivo ao ecoturismo, e festas tradicionais anuais, como o Akimatsuri, que contribuem para atrair visitantes e turistas ao município.

Guararema

O município de Guararema possui meio de hospedagem formalizado desde 1994, o Vale do Sonho Hotel & Eventos, seguido do Guararema Parque Hotel, fundado em 1997. De acordo com último inventário turístico realizado em 2023, a cidade possuía 22 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas e hospedaria, porém, com o fechamento de alguns, hoje a cidade tem disponível 282 unidades habitacionais e 1155 leitos, dos 16 hotéis em operação.

Tendo o título de MIT desde 2017, Guararema está, atualmente, em processo de revisão do Plano Diretor de Turismo Sustentável e busca o reconhecimento como Estância Turística. Entre os projetos em andamento estão o “Selo Family Friendly”, que incentiva hotéis a adequarem suas estruturas para receber famílias, e o “Incrementa Negócios Turísticos”, voltado à qualificação do setor. A cidade também aposta em ações que conectam empreendimentos turísticos a produtores rurais e artesanais, fortalecendo a economia local e ampliando a integração entre os setores.

Itaquaquecetuba

A cidade de Itaquaquecetuba conta com oito hotéis atualmente, sendo eles Flamboyant, Galeria Jardim Odete, Ellos, Giardino, Amora, Novo Espaço, Novo e Nova Estação. A rede hoteleira tem papel fundamental no desenvolvimento do turismo local e vem sendo foco de ações estratégicas da administração municipal.

O setor turístico em Itaquá tem apresentado avanços significativos e a cidade está em fase final do processo para obtenção do MIT. A Prefeitura tem incentivado o diálogo entre o setor público e os empresários da área hoteleira, buscando fomentar novos investimentos e fortalecer o turismo sustentável. O objetivo é consolidar Itaquá como destino regional, com uma rede de hospedagem preparada para atender a crescente demanda.

Poá

Atualmente, Poá conta com um hotel localizado no Centro, que oferece 14 quartos, Wi-Fi, estacionamento e café da manhã incluso. O hotel passou por reformas recentemente, transformando o antigo Hotel City Poá. As áreas ao redor do Balneário e das Fontes Áurea e Natureza de Poá são as mais procuradas por turistas, sendo locais estratégicos para futuros empreendimentos.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, tem incentivado as redes hoteleiras e gastronômicas a se instalarem no município e feito parcerias com a ACIPoá, SESI, SENAR, SEBRAE e Sincomércio para promover cursos e eventos que estimulam o empreendedorismo local.

Arujá

Já a cidade de Arujá conta com uma rede de hotelaria com capacidade para 400 quartos de hóspedes, aproximadamente. A pasta está preparando a cidade para se tornar, efetivamente, uma cidade turística nos próximos 5 anos.

Segundo a Prefeitura, a hotelaria local está preparada para atender a demanda, considerando ainda a posição de novos investimentos privados no setor. A parceria com a segmentação turística é voltada para capacitar a população e os funcionários por meio da Escola Municipal de Turismo.