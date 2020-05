Cidades do Alto Tietê começam a receber comprimidos de hidroxicloroquina

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebeu da Prefeitura de Suzano uma quantidade de 7,5 mil comprimidos do remédio Plaquinol, composto por sulfato de hidroxicloroquina, para ser utilizado como terapia adjuvante no tratamento do novo coronavírus. O medicamento já foi distribuído entre 10 cidades e poderá atender mais de 1 mil pacientes infectados.

Os comprimidos de Plaquinol foram doados à Prefeitura de Suzano pela empresa farmacêutica Sanofi. Parte da doação ficou com o município suzanense, que destinou a quantidade de 7,5 mil comprimidos para o CONDEMAT dividir entre as cidades com o objetivo de ajudar na recuperação das pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e minimizar os impactos da pandemia na Região.

“A cooperação entre as cidades tem sido fundamental para ajudar no enfrentamento do coronavírus na área do CONDEMAT. Já tivemos o compartilhamento das máscaras cirúrgicas apreendidas em Arujá e, agora, a distribuição desse importante medicamento”, ressaltou o presidente do consórcio, Adriano Leite, prefeito de Guararema. “Atitudes como essas fortalecem ainda mais a união entre as cidades e a preocupação com o desenvolvimento de toda a Região”, acrescentou.

Os medicamentos doados por Suzano foram distribuídos entre as cidades do CONDEMAT por critério populacional, conforme definido na Câmara Técnica de Saúde. Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, que são as maiores cidades, receberam o maior volume de comprimidos. Esses municípios também lideram os casos de Covid-19 na Região.

O uso do medicamento pelas cidades seguirá as recomendações do Ministério da Saúde, sendo indispensável a recomendação médica e a autorização do paciente ou responsável.

Sobre o Plaquinol® (hidroxicloroquina)

Estudos clínicos globais em andamento estão avaliando a eficácia e segurança da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19.

Hoje, no Brasil, o Plaquinol está registrado para o uso no tratamento de algumas doenças reumatológicas, como lúpus e artrite reumatoide, ou como tratamento profilático em doenças dermatológicas, como erupções sensíveis à luz; também indicado no tratamento supressivo e crises agudas de malária.

Qualquer uso deste medicamento no tratamento da COVID-19 é considerado atualmente como off label (ou seja, sem a autorização de comercialização para COVID-19, mesmo que a autoridade de saúde local recomende seu uso para essa indicação).