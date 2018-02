Cidades do Alto Tietê discutem políticas públicas para mulheres

Os integrantes do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram na nesta segunda-feira (26) de um encontro intermunicipal para debater políticas públicas para mulheres. Iniciativa teve a finalidade de reunir mulheres com o objetivo de discutir ações que possam auxiliar as moradoras da região que vivem em situação e violência ou que já sofreram assédio.

O evento foi realizado na Câmara de Itaquaquecetuba e contou com a presença do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB), e da chefe do Executivo de Santa Isabel, Fábia Porto (PRB). Para participar do debate, além das presidentes e coordenadores dos Fundos Sociais, também foram convidadas as representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e das Delegacias da Mulher, bem como vereadoras da região do Alto Tietê. Lideranças de movimentos, projetos e programas voltados ao público feminino também estiveram no encontro.

Ação foi idealizada pelas parlamentares Adriana Felix, Aparecida Barbosa da Silva Neves e Maria Aparecida Fonseca, em parceria com a secretária de Políticas para Mulheres e presidente do Fundo Social de Itaquá, Joerly Nakashima.

Na oportunidade, cada cidade teve de cinco a dez minutos para apresentar seus trabalhos voltados ao fim da violência à mulher. Quem deu início às atividades foi a coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais, a primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi.

“Atualmente, Suzano conta com o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que é ligado à Guarda Civil Municipal. Esta equipe atende cerca de 1,3 mil mulheres que têm medida protetiva. Além disso, realizamos o curso Promotoras Legais Populares, onde formamos cem suzanenses para se tornarem multiplicadoras do combate à violência de gênero. Temos outros equipamentos e eventos voltados a este tema. Fico feliz em poder compartilhar estes projetos”, argumentou a presidente do Fundo Social de Suzano.

A única prefeita do Alto Tietê, Fábia Porto também falou sobre a importância da união regional. “As violências são as mesmas, independentemente de cidade, estado ou país. Mulheres sofrem todos os dias com violência física, verbal ou, até mesmo, psicológica. Podemos nos juntar e chegar a resultados positivos, criando propostas regionais. Inclusive, esta é uma das ações do Condemat. Junto aos prefeitos, estamos estudando criar uma Casa Abrigo Regional para Mulheres, que vai atender as 11 cidades”.

Além de Larissa Ashiuchi e Joerly Nakashima, participaram do encontro as presidentes dos Fundos Sociais de Mogi das Cruzes, Karin Melo; de Biritiba Mirim, Zuleika Passos; de Guarulhos, Elen Farias; e de Salesópolis, Luciana Miranda; além dos coordenadores de Santa Isabel, Willian Malagres; de Poá, Shirley Roberto; e de Guararema, Andreza Machado Lacerda.