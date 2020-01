Cidades do Alto Tietê encerram 2019 com geração de 5,2 mil empregos; Suzano lidera

As dez cidades do Alto Tietê encerraram 2019 com um saldo de 5.282 empregos com carteira assinada. Foram 109.685 admissões, contra 104.403 demissões. Da região, a líder quanto à geração de empregos é Suzano, com 4.917 vagas criadas. O resultado, divulgado esta sexta-feira, 24, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, aponta que o indíce do ano passado é 3,98% menor ao de 2018, quando foram geradas 5.501 vagas diretas na região.

O saldo total de empregos criados no Alto Tietê no ano passado é o sexto melhor dos últimos dez anos. Na série 2009-2019, o melhor resultado foi em 2010, quando 18.285 empregos foram criados. Seguido de 2011, com 9.261; em 2012 foram 9.118; no ano de 2018, as dez cidades criaram 5.501; e, em 2013, foram 5.296.

Se for levar em conta o período do início da crise econômica no Brasil, em meados de 2014, o resultado de 2019 melhora um pouco mais. Isto porque entra no segundo melhor balanço anual dos últimos cinco anos.

Dados divulgados pelo Caged mostram que, em 2014, a região fechou o ano com 711 empregos criados. Depois, o resultado caiu exponencialmente. O ano de 2015 foi o pior para o Alto Tietê. À época, as dez cidades registraram a extinção de 11.409 empregos com carteira assinada. Seguido de 2016, quando 8.198 vagas foram encerradas. Só em 2017, a região voltou a ter um bom resultado, com a criação de 4.405 empregos diretos.

Dezembro

Apesar do cenário otimista da região em 2019, dezembro foi o pior do mês do ano. Mesmo com as festas de fim de ano, o saldo foi de 2.265 vagas a menos. As dez cidades encerraram o último mês com um resultado negativo, sendo as principais: Mogi das Cruzes, que extinguiu 902; Itaquaquecetuba perdeu 366 vagas; Poá foram 271; Arujá, totalizou a extinção de 246; Suzano encerrou 155 vagas; Ferraz de Vasconcelos perdeu 133.

Em Suzano, principal cidade geradora de empregos dos últimos meses na região, o setor mais afetado foi o de indústria de transformação, que encerrou 231 empregos. Depois, administração pública, totalizando menos cinco, e serviços, que encerrou duas vagas. Já os setores que criaram empregos foram serviços industriais de utilidade pública (57); comércio (14); construção civil (9); e agropecuária (3).