Cidades do Alto Tietê recebem 8ª edição da Virada Inclusiva

Em comemoração ao dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Suzano participam da 8ª edição da Virada Inclusiva. A programação é inclusiva, acessível e gratuita, e conta com atividades culturais, esportivas e de lazer para pessoas com e sem deficiência juntas participarem de todas as atrações. A programação completa está no site http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/ e será atualizada conforme os municípios recebam novas atrações.

Nesta sexta-feira (1º), em Ferraz de Vasconcelos, acontecerá atividades esportivas adaptadas para pessoas com e sem deficiência no Parque Recanto, a partir das 8 horas.

Em Suzano, também na sexta, às 10h30, na Biblioteca Prof.ª Maria Elisa de Azevedo Cintra haverá inauguração da sala de acessibilidade e apresentação do músico Marcos Lima.

Coordenada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e organizada por parcerias entre órgãos públicos e instituições da sociedade civil, a Virada Inclusiva promove entre os dias 1, 2 e 3 de dezembro atividades em ruas, praças, parques, museus e teatros de todo o Estado.