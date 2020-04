Cidades do Alto Tietê recebem EPIs apreendidos em Arujá

As cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) foram beneficiadas com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apreendidos de uma empresa de distribuição na última semana, em Arujá. São máscaras cirúrgicas e respiradores faciais destinados ao uso dos profissionais de saúde no enfrentamento ao coronavírus.

A apreensão, resultado de uma ação do Procon e da Justiça em decorrência de superfaturamento, foi de mais de 218 mil unidades de EPIs. Do total, parte ficou com a cidade de Arujá e o restante – cerca de 150 mil - foi dividido entre as cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

A divisão do material foi proporcional ao número de habitantes e a maioria das cidades, através das Secretarias Municipais de Saúde, já fez a retirada dos EPIs em Arujá.

“Essa ajuda veio em boa hora porque os municípios estão com dificuldades na aquisição dos equipamentos de proteção para as equipes de saúde. A iniciativa de Arujá de compartilhar o material da apreensão com os demais municípios do Condemat confirma os esforços dos prefeitos de atuarem de forma integrada para diminuir as estatísticas de coronavírus na Região”, ressalta o presidente do consórcio, prefeito Adriano de Toledo Leite.

A parcela de Arujá foi distribuída entre as equipes municipais (além da saúde, também para a Assistência Social e Guarda Municipal) e, conforme orientação da Justiça, uma parte foi destinada para a Polícia Militar e Polícia Civil, sendo que esta última informou que o material seria dividido também entre as delegacias do Alto Tietê.