Cidades do Alto Tietê somam déficit de mais de 4 mil vagas de creches

Os municípios do Alto Tietê possuem 4.772 crianças em fila de espera por vagas em creches e escolas municipais. Com 41.455 estudantes já matriculados, as cidades oferecem 1.002 vagas, porém algumas famílias optam por esperar disponibilidade em escolas de sua preferência. Todas as cidades possuem projetos para diminuir a falta de vagas e garantir o acesso à educação para todas as crianças.

Suzano tem 6.406 crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. O déficit está calculado hoje em 1.058 vagas. Entre as medidas para resolver esta situação estão a construção de uma nova unidade no Jardim Europa e a ampliação de novos convênios com entidades para creches comunitárias. Para atender as crianças em espera, a Prefeitura disponibiliza a inscrição online pelo Portal do Cidadão ou por qualquer uma das unidades escolares. As vagas são destinadas a crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses (até 31/03), e que estejam dentro de algumas priorizações, como deficiência com laudo comprovado, irmãos matriculados na rede municipal de ensino, família monoparental e entre outros.

Itaquaquecetuba possui o maior déficit de vagas, somando 2,4 mil estudantes nas filas. Hoje o município possui 7.959 estudantes matriculados em creches municipais. Para reduzir a falta de vagas, a cidade vai inaugurar, entre o mês de maio e junho, outras 3 creches municipais, ampliando o atendimento em 344 novas vagas.

Em Mogi das Cruzes, as 18 creches municipais atendem 1.595 crianças, outras creches subvencionadas atendem 13.887 alunos, totalizando 15.482 estudantes. Ainda assim, existem 985 crianças inscritas aguardando escolas de sua preferência, mesmo que haja vagas em outras escolas. A cidade possui um projeto para aumentar o número de vagas. Através de um estudo da demanda realizado pela Secretaria Municipal de Educação, é possível verificar em qual região existe a necessidade de construção ou ampliação do atendimento em creches.

Em Guararema não há nenhuma fila de espera por vagas. De acordo com a Prefeitura, em todas as 26 escolas municipais não existe déficit de vagas. Atualmente há cerca de 4 mil alunos matriculados tanto na educação infantil quanto no primeiro ensino fundamental. Além disso, a administração afirma que duas novas escolas estão atualmente em processo de construção, sendo essas pensadas para organizar melhor os alunos e garantir que todos possam estudar mais perto de suas casas.

Poá, por sua vez, possui 1.651 crianças matriculadas em creches municipais. A pasta está realizando estudos de impacto para contratação de auxiliares de creche a fim de ampliar a oferta dentro das unidades já construídas. Ainda, para aumentar o número de vagas, a Secretaria de Educação tem realizado a inscrição nos programas federais para suprir a necessidade de construção de novas unidades, juntamente aos estudos de ampliação e realização de parcerias com organizações sociais e educacionais.

Ferraz de Vasconcelos tem 3.797 crianças matriculadas nas creches, com 458 vagas disponíveis e 329 crianças na lista de espera. A Administração informou que isso pode estar acontecendo devido a alguns responsáveis não terem interesse em outra unidade escolar próxima, optando por esperar vagas em escolas específicas. Por isso, a cidade está organizando um mutirão de vagas para oferecer aos inscritos outras opções, agilizando o atendimento. Adicionalmente, há projetos de ampliação de salas de aula em algumas unidades.

A Secretaria Municipal de Educação de Arujá garante que o município possui vagas suficientes para atender às demandas por creches, com 200 vagas já disponíveis para preenchimento imediato. Atualmente, o município conta com aproximadamente 2.160 crianças matriculadas em suas unidades. As demandas atuais estão relacionadas à escolha de localização ou preferência por turno específico, e não à falta de vagas, sendo este o motivo para que ainda existam famílias em fila de espera.