Cidades do Condemat+ preparam vacinação da dengue para próxima semana

As 11 cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) atendidas com a vacina Qdenga, imunizante contra a dengue, preparam a vacinação para a próxima semana. Neste primeiro momento serão contempladas as crianças com idade entre 10 e 11 anos, público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde.

A imunização contra a dengue se soma aos esforços dos municípios do Condemat+ que têm intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite a Zika e Chikungunya. Segundo dados das Secretarias Municipais de Saúde das cidades consorciadas, de janeiro até agora foram contabilizados 3.841 casos de dengue e um óbito registrado em Guarulhos. Considerando a população dos 14 municípios, que soma 3.037.349 habitantes, o coeficiente de incidência – cálculo que dimensiona a ocorrência da doença - para cada 100 mil pessoas da região está em 126,46.

Nesta sexta-feira (16), o Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica (GVE) promove uma reunião de alinhamento e orientação com os municípios contemplados, onde serão tratados os aspectos técnicos da vacina, como os cuidados com o armazenamento, manipulação e aplicação das doses estabelecidas pela Nota Técnica do Ministério da Saúde.

Ao todo, a área de abrangência do Condemat+ receberá 79.416 doses do imunizante, nas quais: Arujá (2.343); Biritiba Mirim (821); Ferraz de Vasconcelos (4.994); Guararema (800); Guarulhos (34.270); Itaquaquecetuba (10.960); Mogi das Cruzes (12.143); Poá (2.834); Salesópolis (419); Santa Isabel (1.423) e Suzano (8.409).

Em paralelo à campanha de vacinação, as cidades continuarão com as estratégias de combate ao Aedes aegypti, como visitas e vistorias nas casas, eliminação de focos do mosquito e identificação dos pontos que registram incidência elevada do vetor. É importante ressaltar que, segundo estudos, 75% dos criadouros do inseto transmissor da dengue estão dentro das casas, por isso é imprescindível manter os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que incluem não deixar água parada em potes e estruturas.

A dengue é uma doença que causa febre, dor de cabeça e dores nas articulações, e em casos mais graves pode evoluir para morte. Ao sentir os sintomas, é preciso procurar um serviço de saúde para iniciar o tratamento.

Estatísticas de Dengue - Região Condemat+ Cidade Casos Confirmados 2024 Total de Habitantes Coeficiente de incidência para cada 100.000 habitantes Arujá 27 86.678 31,15 Biritiba Mirim 18 29.683 60,64 Ferraz de Vasconcelos 75 179.198 41,85 Guararema 68 31.236 217,70 Guarulhos 2.583 1.291.771 199,96 Igaratá 3 10.605 28,29 Itaquaquecetuba 176 369.275 47,66 Mairiporã 11 93.853 11,72 Mogi das Cruzes 132 451.505 29,24 Poá 75 103.765 72,28 Salesópolis 0 15.202 0,00 Santa Branca 57 13.975 407,87 Santa Isabel 80 53.174 150,45 Suzano 536 307.429 174,35 Total 3.841 3.037.349 126,46 Fonte: Prefeituras Municipais na data de 15/02