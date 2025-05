Cidades estimam orçamento de R$ 8 bilhões para 2026

As cidades do Alto Tietê estimam um orçamento de quase R$ 8 bilhões para o ano de 2026. Os dados são das cidades que já iniciaram as discussões da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem.

Os números são das cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Santa Isabel. Mogi das Cruzes respondeu, mas disse que ainda não iniciou as discussões da LDO. Neste ano, a expectativa era de R$ 2,8 bilhões. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Suzano é a cidade com o maior orçamento previsto para o ano que vem, com R$ 1,59 bilhão. No ano passado, o valor aprovado previa R$ 1,52 bilhão, o que representa um aumento de 4,6% no valor previsto de um documento para o outro.

No entanto, a Prefeitura disse que os valores ainda não são definitivos, uma vez que o orçamento do ano seguinte é apontado na Lei Orçamentária Anual (LOA), que é feita meses após a aprovação do LDO.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 está em processo de elaboração pela administração e será encaminhada à Câmara nos próximos meses, de acordo com a Prefeitura. A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária realizou uma audiência pública para apresentar a proposta e debater com a população.

O Executivo de Suzano explicou que a LDO é uma das três peças que compõem o ciclo orçamentário do setor público, juntamente com o Plano Plurianual (PPA) e a LOA.

A LDO estabelece metas e prioridades da Prefeitura para o ano seguinte, além de orientar a elaboração da LOA, detalhando tanto a previsão de receitas quanto a fixação das despesas.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disse que a LDO para o ano que vem já foi finalizada e protocolada na Câmara Municipal. A audiência pública está agendada para o dia 4 de junho.

De acordo com a administração, a projeção inicial da LDO 2026 na cidade tem um valor de R$ 771 milhões. A Prefeitura reforçou, no entanto, que os valores podem ser maiores ou menores, a depender da elaboração da LOA de 2026.

A previsão de R$ 771 milhões é de um crescimento de aproximadamente 13,5%, de acordo com a Prefeitura, se comparada à previsão de 2025.

Em Poá, a Prefeitura disse que a estimativa inicial da LDO 2026 é de R$ 487,6 milhões. A Secretaria da Fazenda da cidade realizou, no dia 28 de abril, uma audiência pública para a elaboração da legislação.

A administração explicou que o projeto tem como objetivo principal garantir o equilíbrio entre receitas e despesas do município e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Já em Guararema, a estimativa com a LDO para o ano que vem é de R$ 406,9 milhões. O projeto já foi encaminhado à Câmara Municipal. O número é 27% maior do que o previsto para 2025.

A Prefeitura disse que a LDO é importante para estabelecer metas e prioridades para o ano seguinte, além de orientar a criação da Lei Orçamentária Anual.

Em Santa Isabel, a administração disse que já finalizou a LDO e já encaminhou o projeto à Câmara para aprovação. A estimativa de orçamento é de R$ 280,8 milhões para o ano que vem, um valor 9,9% maior do que o previsto para 2025.

Em Itaquá, apesar de ter informado, a expectativa dever ser de mais de R$ 1,5 bilhão. Arujá chegará em torno de R$ 700 milhões.