Cidades do Alto Tietê geram 1,3 mil vagas e têm melhor desempenho do ano

As cidades do Alto Tietê criaram, em outubro, um total de 1.365 novos empregos. O resultado é o melhor do ano. A região apresentou, no último mês, 8.410 admissões e 7.045 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e são referentes à geração de vagas dos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

As quatro cidades da região com melhores resultados em outubro foram Mogi, Suzano, Itaquá e Ferraz. Elas criaram, respectivamente, 481, 383, 219 e 169 vagas. Já as cidades com piores resultados, duas apresentaram saldo negativo, foram Poá (-92) e Biritiba Mirim (-5). Em comparação com 2016, o mês teve uma melhora de 129%. No ano passado o saldo na geração de empregos, para o período, foi de -1.055.

No balanço do ano, os três melhores meses, além de outubro, foram, fevereiro (817), agosto (718) e junho (632). Entre os piores meses ficaram janeiro (-327), março (-167) e abril (56).

País

No Brasil, a abertura de novas vagas de emprego formal foi de 76.599, em outubro. Foi o sétimo aumento consecutivo no número de vagas com carteira assinada no País. O resultado é decorrente de 1.187.819 admissões e 1.111.220 demissões.

O resultado mensal foi puxado pelo comércio, que gerou 37,3 mil postos formais em outubro, e pela indústria de transformação, que abriu 33,2 mil novas vagas com carteira assinada. Em seguida, houve o desempenho positivo o setor de serviços (15.915 vagas).