Cidades mantêm clínicas veterinárias, mas miram hospitais para atender Pets

As cidades do Alto Tietê estão estruturando ações para ampliar o cuidado veterinário. Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes contam com clínicas veterinárias municipais, enquanto Suzano, Guararema e Itaquaquecetuba investem na área. Já Santa Isabel inaugura, neste sábado (15), sua primeira clínica veterinária.

Em Suzano, a prefeitura informou que está em andamento a construção do Centro de Bem-Estar Animal, primeira unidade pública do município voltada ao atendimento de pets. O equipamento está sendo instalado em uma área anexa ao Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, e deve ser concluído nos próximos meses.

Entre os serviços que serão disponibilizados no local estão castrações, vacinações e algumas cirurgias.

Guararema

A cidade de Guararema não conta com Hospital Veterinário Municipal, entretanto, a administração municipal informou que está estudando a possibilidade de realizar convênios com clínicas particulares, visando auxiliar demandas de saúde animal.

A Prefeitura ainda reforçou que vem trabalhando por melhorias no bem-estar animal, incentivando a adoção responsável e com a recém-inauguração de um castramóvel.

Itaquaquecetuba

Já em Itaquá, a prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, está estruturando ações voltadas ao bem-estar animal. Em nota, a administração municipal esclareceu que, em 2026, o tema será conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente, que será responsável pelo planejamento e desenvolvimento de projetos na área, incluindo estudos e estratégias para futuras instalações e serviços.

Santa Isabel

Santa Isabel inaugura, neste sábado (15), a Clínica Veterinária Popular Patinha Feliz, localizada na rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, no bairro Brotas. O equipamento, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, oferecerá atendimento exclusivo para tutores de baixa renda.

Entre os serviços oferecidos estão consultas clínicas veterinárias (geral, ortopédica e cirurgia); albergagem de animais; exames laboratoriais; exames de imagem; cirurgias; e castração.

Ferraz de Vasconcelos

Por sua vez, Ferraz conta com clínica veterinária que realiza atendimentos diariamente na rua das Américas, 35, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Mogi das Cruzes

Já em Mogi, a Prefeitura abriu, em setembro, um chamamento público para contratação de uma Organização Social para Gestão do novo Hospital Médico Veterinário da cidade. O serviço oferecerá atendimento 24 horas, com mais consultas, castrações, exames e internações para cães e gatos.

A administração municipal explicou que a decisão pelo chamamento foi tomada após a Organização Social SPMV (que gerenciava a Clínica Pública Veterinária em Mogi, instalada em 2024 na rua Dr. Deodato Wertheimer, no Mogilar) solicitar a rescisão do contrato de prestação de serviços, no dia 18 de agosto deste ano.

Em outubro, o edital foi suspenso para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos. A previsão é retomar a licitação em breve. Enquanto isso, o atendimento segue normal nos equipamentos médico-veterinários municipais, incluindo a clínica da rua Dr. Deodato.

Atualmente, a cidade conta com o Petmóvel, uma unidade móvel de castração e adoção, e um Centro de Bem-Estar Animal, localizado em Cezar de Souza. A prefeitura salienta que a instalação do Hospital Médico-Veterinário 24 horas ampliará esse atendimento veterinário gratuito no município.

A unidade disponibilizará consultas com especialistas, cirurgias em 5 níveis de complexidade, anestesia e tranquilização, serviços laboratoriais completos, com exames variados para a detecção de vários tipos de doenças, além de procedimentos veterinários como aplicação de talas ortopédicas de todos os tamanhos (pequeno, médio e grande), sessões de quimioterapia, radiografias digitais/projeção, ultrassonografias e ultrassonografias focais, entre outros.