Cidades perseguem título de MIT com 55 pontos turísticos de destaque

Com uma soma de 55 pontos turísticos principais, as cidades do Alto Tietê se preparam para a comemoração de 10 anos da criação dos Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Os municípios que ainda não receberam o título tem interesse em adquiri-lo e estão preparando os documentos necessários. A expectativa é melhorar o cenário turístico local. Enquanto isso, cidades que já possuem o título aguardam para receber visitantes.

Suzano ainda não foi cadastrada, pois precisa preencher vários requisitos de turismo e atualizar o Plano Diretor de Turismo, que foi criado em 2017. Essas ações devem ocorrer em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), a partir do próximo mês.

A cidade conta com 7 pontos turísticos principais, sendo eles o Parque Municipal Max Feffer, a Comunidade do Baruel, o Parque do Mirante, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, a Arena Suzano e o Suzano Skate Park.

Tendo uma média de 30 mil visitantes, Mogi das Cruzes possui o título de Município de Interesse Turístico desde 2017. Os principais pontos da cidade incluem o Casarão do Chá, as Igrejas do Carmo, o Parque Centenário da Imigração Japonesa, o Museu Mogiano, o Pico do Urubu, o Orquidário Oriental e o Parque das Neblinas.

Itaquaquecetuba ainda não integra oficialmente o grupo dos Municípios de Interesse Turístico, mas, segundo a Secretaria de Turismo, está adotando medidas administrativas com esse objetivo. O município conta com vários atrativos, como o Parque Ecológico Mário do Canto, a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, e o Largo da Vila São Carlos.

Outros destaques incluem o Museu da Cachaça, com mais de 5 mil rótulos para visitação e degustação, e o restaurante Roda D’Água. Há ainda espaços como o restaurante temático Mundo Animal, a Praça Central, e diversos campos e complexos esportivos, como o Campo do Brasil, o CEC, o Complexo Esportivo do Morro Branco e o Campo do GEVI.

Guararema já é reconhecida como MIT desde 31 de maio de 2017, após cumprir todos os requisitos. A candidatura foi feita pela plataforma da Secretaria de Turismo do Estado, e em 2023 a cidade também se candidatou ao título de Estância Turística, aguardando o resultado do ranqueamento.

Entre os principais atrativos turísticos estão o Recanto do Américo (ou Pau d'Alho), o Parque da Pedra Montada, o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino, a Ilha Grande, a Igreja Nossa Senhora da Escada e os museus ferroviários das estações Luís Carlos e Guararema.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que o município está aguardando a abertura para o pedido do título. As informações são segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues. Atualmente, o município possui 4 pontos turísticos, o Centro Cultural Castelo Zenker, a Igreja do Tanquinho, a Igreja Nossa Senhora da Paz e o Parque Municipal Nosso Recanto.

O município de Arujá, através da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, tem investido no desenvolvimento do turismo local e, recentemente, realizou a solicitação para obter o título de MIT junto ao Governo do Estado de São Paulo.

A cidade possui diversos pontos turísticos que atraem visitantes de diferentes perfis. Entre os principais estão o Museu Municipal, os parques para lazer e contato com a natureza, a Vila Gastronômica, e também o Espaço Gourmet, a Praça do Coreto, a Praça da Igreja Matriz e a Casa do Artesão.

Santa Isabel também realizou o pedido para receber o título de MIT. A cidade possui 11 pontos turísticos locais, sendo eles a Praça da Bandeira, o Mirante do Monte Serrat, a Gibiteca Maurício de Sousa, a Represa do Jaguari, o Centro de Memória Francisco Sanches Baptista “Chico Fotógrago”, a Sala De Artes Sacras “Dito Pituba”, a Feira do Produtor Rural, a Praça Alice Nery Evangelista, o Parque estadual de Itaberaba e o Parque dos Imigrantes.