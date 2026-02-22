Cidades recebem R$ 52,9 milhões de ICMS no início de fevereiro, aponta Estado

As cidades do Alto Tietê receberam, no início do mês de fevereiro, R$ 52,9 milhões de repasses pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O aumento é de apenas 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de R$ 52,6 milhões.

Os números são referentes ao arrecadado na última semana de janeiro, que foi repassado aos municípios no início de fevereiro, e nas duas primeiras semanas de fevereiro. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

O maior aumento foi em Salesópolis, saindo de R$ 619,7 mil para R$ 684,1 mil, um crescimento de 10,38%.

Depois, aparece Arujá, com um aumento de 3,55%, saltando de R$ 5,7 milhões para R$ 5,9 milhões. Em Itaquá, o crescimento foi de R$ 3,12%, com o repasse saindo de R$ 7,6 milhões para R$ 7,9 milhões. Guararema fica atrás, com um aumento de 2,99%. O repasse no ano passado foi de R$ 1.826.267,58 e de R$ 1.881.038,21 em 2026. O crescimento em Santa Isabel foi de 1,55%, saindo de R$ 1,6 milhão para R$ 1,7 milhão. Suzano aparece depois, com 1% de crescimento. O repasse saiu de R$ 13,6 milhões para R$ 13,7 milhões em um ano. Em Biritiba, o aumento foi de apenas 0,7%, saltando de R$ 805,1 mil para R$ 810,8 mil.

Queda

Três cidades tiveram queda: Ferraz, Mogi e Poá. A maior diminuição foi em Poá, que viu o repasse sair de R$ 2,5 milhões para R$ 2,3 milhões, o que significa uma queda de 4,78%.

Em Mogi, a redução foi de 2,33%, saindo de R$ 14,9 milhões para R$ 14,5 milhões. Ferraz teve a menor queda, de 1,57%. O repasse no ano passado foi de R$ 3,2 milhões e de R$ 3,1 milhões neste ano.