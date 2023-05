Cidades recorrem ao Estado para usar aparelho de ressonância

A Secretaria de Saúde de Suzano explicou que a realização do exame é de responsabilidade do governo estadual por se tratar de um procedimento de média-alta complexidade.

“A indicação do exame para o paciente fica a critério médico e o agendamento ocorre via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), da Secretaria de Estado da Saúde”, conta a Prefeitura suzanense.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes contou que a cidade tem o equipamento disponível na Santa Casa de Misericórdia.

Os atendimentos na cidade são feitos por pedido médico e o tempo de espera varia de acordo com a demanda, além de dar prioridade a casos mais graves e urgentes.

Em Itaquaquecetuba, os atendimentos de ressonância magnética são feitos pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). “Portanto, não é oferecido pela rede municipal”.

Por parte da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, foi especificado que os pedidos são feitos pelo Cross, assim como em Suzano. O tempo de espera, segundo a administração da cidade, é de acordo com a classificação internacional de doenças (CID). “Não é possível precisar o tempo de espera por conta da oferta ser regulada pelo Estado e a complexidade do exame”.

Assim como em Ferraz, os agendamentos em Guararema também são feitos pelo Cross. O prazo, segundo a Prefeitura, depende do tipo de procedimento, como pelve, crânio, membros como joelho, quadril, entre outros.

Em Poá é feito o mesmo procedimento, com o agendamento sendo feito pelo sistema Cross, “onde são reguladas as vagas para as instituições credenciadas”, segundo a Prefeitura.

IMPORTÂNCIA

Considerada um dos maiores avanços em diagnóstico médico por imagem do século, a ressonância magnética é muito conhecida quando o assunto é saúde. Esse exame de alta tecnologia é caracterizado por capturar imagens 2D e 3D de partes do corpo humano, com a finalidade de diagnosticar e acompanhar possíveis doenças e alterações.

Além da rede privada, o procedimento também é disponibilizado pelo SUS, porém, somente mediante indicação médica.

Mesmo sendo um exame indolor e não invasivo, muitas pessoas ainda possuem receios em realizá-lo. Para quebrar alguns tabus e exemplificar a sua funcionalidade, abordamos aqui as principais dúvidas sobre a ressonância.

Basicamente, esse é um procedimento de diagnóstico e acompanhamento por imagem de alta definição que analisa órgãos internos, tecidos e ossos. Quando comparada a tomografia, outro exame muito realizado atualmente, a ressonância é ainda mais precisa quanto ao diagnóstico.

O procedimento irá analisar condições que podem interferir no sistema muscular, esquelético, nervoso, vascular e endócrino, sendo indicado para análise e acompanhamento de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Porém, pode ser solicitado também para outras finalidades, conforme a recomendação médica.

As redes municipais de saúde do Alto Tietê não contam com o equipamento necessário para realizar ressonâncias magnéticas. Esses exames são realizados apenas por hospitais estaduais e particulares. As cidades que responderam à reportagem foram Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Poá.