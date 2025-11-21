Cidades têm programação especial da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é feriado em todas as cidades do Alto Tietê. Desde o ano passado, por determinação do governo federal, a data passou a ser feriado nacional. A maioria dos municípios da região contará com uma programação cultural especial ao longo deste mês.

Em Suzano, onde o feriado é celebrado há 16 anos, a cidade preparou uma extensa agenda voltada ao Mês da Consciência Negra. As atividades incluem apresentações musicais, rodas de jongo e samba, oficinas de moda e fotografia, mostras teatrais e sessões de cinema, além de debates sobre saúde, liderança feminina negra e racismo estrutural. Os eventos vão acontecer em diversos espaços, como o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o Cineteatro Wilma Bentivegna e o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira.

A programação também contará com feiras de artesanato e gastronomia, exposições de artistas negros da região e apresentações de capoeira, maculelê e maracatu. As iniciativas buscam ampliar o acesso da população às artes e promover diálogos sobre reparação e equidade. Todas as atividades são gratuitas e acontecem em diferentes dias e horários ao longo do mês.

A Secretaria de Cultura de Mogi informou que é possível consultar o calendário administrativo pelo site da prefeitura: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servidor/calendario-administrativo.

Ferraz de Vasconcelos contará com três dias de programação referente à Consciência Negra neste mês.

A primeira acontece no dia 19, no Rotary Club, intitulada “Culminância dos Projetos Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Indígenas”. A segunda será um diálogo com diretores da rede municipal de ensino, o “Guia do Protocolo Antirracista” no dia 25, no anfiteatro da Prefeitura. A terceira e última ação será uma palestra com o tema “Racismo e Comunicação Não Violenta”, que acontece no dia 27, na Escola Municipal de Educação Básica Professor Ruy Coelho.

Poá se prepara para viver um dia de celebração à arte, à diversidade e às expressões das periferias. No próximo dia 23 de novembro, a partir das 13h, a Praça da Bíblia (Av. Nove de Julho, 22 – Centro) será palco do evento “Poá Culturas Urbanas”, um grande encontro que une música, literatura, dança e arte de rua como parte das comemorações do Mês da Consciência Negra.

A ação é uma realização da APAA (Associação Paulista Amigos da Arte), por meio do edital Difusão CultSP, e conta com a parceria da Secretaria de Cultura de Poá e da Nação Hip Hop Brasil. O objetivo é valorizar as manifestações artísticas das periferias, reconhecer a força da cultura negra e incentivar a produção local.