Cidades vão reforçar criação de ciclovias

<CW-24>As cidades da região vão reforçar a implantação de ciclovias em 2024.

Em Suzano, o Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa, que foi apresentado em maio de 2023, tem como objetivo expandir, em até 20 anos, a malha cicloviária do município em 108 quilômetros em área urbana, além da construção de uma rota cicloviária turística ligando à Rota do Sal.

A implantação completa do planejado cobre as regiões norte e central e áreas urbanas da região sul. A intenção é que, em duas décadas, 15% do transporte no município seja feito por bicicletas. No entanto, ainda não há definição sobre valores de investimentos. Atualmente, Suzano conta com seis quilômetros de infraestrutura cicloviária implantada.

MOGI

Em Mogi, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que a cidade conta com 33,38 quilômetros de vias cicláveis, o que inclui ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, localizadas em diversas regiões da cidade: os distritos de Jundiapeba, Braz Cubas e Cezar de Souza e bairros como Vila Nova Mogilar, Rodeio, Jardim Armênia, Socorro, Conjunto Cocuera, Jardim Santista, Vila Industrial, Vila São Francisco e Centro.

O índice é o maior de toda a região do Alto Tietê. Durante a atual gestão, foram implantadas vias cicláveis na avenida João XXIII e Vereador Narciso Yague Guimarães (ligando o distrito de Cezar de Souza ao bairro do Socorro) e na rua Professor Álvaro Pavan (entre a avenida Manoel Bezerra de Lima Filho e a estação Estudantes da CPTM).

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa também que Mogi das Cruzes dialoga com o Governo Federal para a atualização do Plano de Mobilidade Urbana, que traz diretrizes para toda a mobilidade do município, e para a elaboração do Plano Cicloviário do município.

Este estudo será específico para o transporte cicloviário e deverá trazer informações e subsídios para que possam ser adotadas novas medidas e intervenções, garantindo a funcionalidade do sistema e melhores condições para o trânsito com bicicletas.

Em Ferraz, de acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública de Mobilidade Urbana na qual definiu os próximos passos do Plano Cicloviário 2024.

Em Itaquá, a Prefeitura informa que foram implantadas ciclofaixas na estrada do Corta Rabicho, com ligação dos bairros Caiuby e Maragogipe em 1,5 km de extensão, outra que inicia na avenida Tancredo Neves e segue pela avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira até a Estrada Governador Mario Covas Junior com 4,6 km de extensão e a terceira fica na avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia, com 4 km de extensão. Ao todo, são pouco mais de 10 km de ciclofaixas na cidade e há previsão de expansão.