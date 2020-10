Ciesp Alto Tietê participa do Fórum Técnico de Segurança contra Incêndio em Indústrias

A Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) é uma das participantes do I Fórum Técnico Online de Segurança contra Incêndio em Indústrias, que será realizado na próxima segunda-feira (05/10), a partir das 19 horas, com transmissão pela internet.

Organizado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes (AEAMC), o evento reunirá um time de especialistas para debater o tema com enfoques na prevenção, atendimento de normativas, soluções adequadas e mitigação de perdas, entre outros aspectos que envolvem a segurança contra incêndios em indústrias.

“A região de Mogi das Cruzes representa um dos principais polos industriais do Estado de São Paulo. São cerca de 1.800 plantas fabris, que atuam em diversos setores e são importantes geradoras de emprego e renda nas cidades. Existem grandes investimentos feitos pelas empresas na segurança, mas o risco de acidentes faz parte da atividade e há fatores externos que podem elevar esses riscos, como as muitas queimadas que estamos vendo neste ano. Por isso a importância desse assunto estar em pauta”, ressalta o diretor do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

A entidade mantém na sua estrutura o PAM – Plano de Auxílio Mútuo do Alto Tietê, que funciona há mais de 25 anos com a participação de representantes da indústria, entidades e órgãos públicos e atua na prevenção de acidentes e no atendimento de emergências.

No Fórum da próxima segunda-feira, especialistas e profissionais de diversas áreas vão compartilhar experiências e discutir cases reais, que permitam aprimorar o conhecimento dos engenheiros, profissionais de segurança, projetistas e consultores.

Além do Ciesp, participarão do evento da AEAMC especialistas da Zurich, FM Approvals, Speed Safety e Hilti do Brasil, com mediação do capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, e apoio CREA-SP. O I Fórum Técnico de Segurança contra Incêndio em Indústrias será transmitido na

plataforma Youtube (https://linktr.ee/Aeamc), a partir das 19 horas.