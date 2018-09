Ciesp do Alto Tietê comemora 57 anos de fundação em Mogi

Os 57 anos do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê foram comemorados na noite da última terça-feira, no Sesi Mogi das Cruzes, com a presença de empresários, industriários, diretores de associações de classe, prefeitos e vereadores. O evento teve a participação do presidente em exercício da Fiesp/Ciesp, João Ricardo Roriz Coelho, que falou sobre o panorama atual da indústria e as perspectivas para o setor. Outro destaque da comemoração foi a palestra "Liderança para um novo tempo", com Alfredo Rocha, um dos principais palestrantes do segmento corporativo.

Com cerca de 1.900 empresas, a indústria do Alto Tietê ocupa atualmente o segundo lugar no ranking estadual de geração de empregos. No período de janeiro a julho deste ano, foram criados 4.250 postos de trabalho nas oito cidades que integram a Diretoria Regional - Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

"Isso é resultado da diversidade do parque industrial da região e, principalmente, do potencial das nossas empresas, que contribuem de forma fundamental para a economia das nossas cidades. OCiesp Alto Tietê faz parte dessa trajetória e vai continuar, sempre, ao lado das nossas indústrias", disse José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

As oito cidades que integram o Ciesp Alto Tietê concentram 3,2% da população do Estado e possuem um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 40,5 bilhões, que corresponde a 2,1% da geração de riquezas do Estado e coloca o Alto Tietê no 12º lugar entre as regiões com maior PIB, o Panorama da Indústria de Transformação recém-divulgado pela Fiesp/Ciesp.

O setor industrial é responsável, ainda, por 29,2% do emprego formal na região e concentra 16,3% dos estabelecimentos instalados no Alto Tietê. Das indústrias em atividade, 93,2% são de pequeno porte; 6,0% de médio porte; e 0,9% de grande porte (os dados têm 2016 como ano-base).

Presidente da Fiesp/Ciesp, Roriz Coelho falou sobre o cenário econômico recente, perspectivas e macrotendências mundiais. Neste último item, ele apresentou as oportunidades que o Brasil pode explorar a partir dos principais drivers de mudanças previstos para 2030: Intensificação da demanda por alimentos e energia, expansão do entretenimento e turismo, mudança no padrão de produção, urbanização das megacidades e infraestrutura moderna e competitiva.

"Para a indústria essa é uma data muito importante e a nossa missãoé trazer esse tipo de discussão para que as empresas tenham mais oportunidade de investir, aumentar a renda e, assim, sair mais rápido do cenário atual", disse o presidente da Fiesp/Ciesp.

Desde a sua fundação, o Ciesp Alto Tietê está instalado em Mogi das Cruzes.