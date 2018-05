Atividade industrial na região deve retornar até final da próxima semana, estima Ciesp

O Centro das Indústrias (Ciesp) Alto Tietê informou nesta quarta-feira (30) estimar que a atividade industrial retorne até o final da próxima semana para a maioria dos empreendimentos na região. A entidade disse também que algumas empresas ainda enfrentam dificuldades operacionais em decorrência, principalmente da falta de matéria-prima, mas ressalta que a situação é melhor do que a registrada nos últimos dias.

“Os caminhões, em sua maioria, voltaram a circular, mas ainda temos regiões do país com pontos complicados, o que pode atrasar o recebimento de algumas matérias-primas e o escoamento da produção. Também existe um temor de colocar a carga na rua neste momento”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

Além de buscar alternativas para essa dificuldade de matéria-prima e de atender aos pedidos dos clientes, o dirigente aponta uma outra grande preocupação do setor neste momento: recursos financeiros para arcar com os compromissos do início do mês, entre eles, folha de pagamento. “As indústrias deixaram de entregar mercadorias e, consequentemente, de receber. Boletos tiveram de ser renegociados, mas há despesas que não tem como adiar, como o salário dos funcionários. Os reflexos dessa paralisação são enormes”, constata.