Ciesp estuda mudanças nas vocações industriais das regiões

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) iniciou um estudo para atualizar as vocações industriais mais fortes de cada região do estado de São Paulo. A informação foi dada nesta quinta, pelo presidente da entidade, Rafael Cervone, durante a palestra Macrotendências Mundiais até 2040, ministrada em Mogi das Cruzes para 180 lideranças econômicas e políticas da regional do Alto Tietê.

Segundo Cervone, o Ciesp está trabalhando em parceria com os governos municipais e com o estadual, e usará uma ferramenta de inteligência artificial, que fará simulações customizadas por região. "Rediscutir essas políticas regionais é muito importante. Se você pegar uma região como o ABC, mais precisamente São Bernardo, por exemplo, você vê que a indústria automobilística migrou de lá para outras regiões do estado, outros estados ou até outros países. Na região de Cubatão, havia uma concentração das indústrias de fertilizantes e químicas, que também migraram para outros lugares. E a gente se pergunta: qual é a vocação agora?", indagou Cervone.

O Ciesp tem 42 regionais e representa 8 mil indústrias paulistas. Hoje, de acordo com ele, um terço das indústrias do país está no estado de São Paulo.

Sobre a região do Alto Tietê, o presidente ressaltou o histórico de diversificação industrial, com carros-chefe como a indústria automotiva, a farmacêutica, a de papel e celulose e a de borracha. Ao todo, a região tem cerca de 500 indústrias, sendo 200 em Mogi.

A palestra

Durante a palestra, o presidente do Ciesp, falou sobre oito temas como saúde, educação, tecnologia e meio ambiente, considerando as rápidas mudanças que já estão em curso. O envelhecimento da população, as mudanças de hábito do consumidor e a chamada 4ª Revolução Industrial foram alguns destaques.

"São fenômenos que têm acontecido de forma exponencial, mudando de forma muito rápida e as pessoas, muitas vezes, não percebem essas transformações. Não se adaptam rapidamente e não mudam o rumo para se abrir às oportunidades e não serem engolidos por elas", disse Cervone.

Para José Francisco Caseiro, diretor regional do Ciesp Alto Tietê, a palestra foi bem-vinda, visto que a informação é um bem precioso para as indústrias.