Ciesp recomenda home office entre seus funcionários das indústrias do Alto Tietê

Com o avanço do Coronavírus no Brasil, Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP estão tomando uma série de medidas para evitar picos de contaminação pela Covid-19 e evitar o congestionamento do sistema de saúde. Todos os eventos públicos organizados pelas entidades que envolvam aglomeração de pessoas foram suspensos, o home office de funcionários está sendo incentivado e os horários de trabalho, flexibilizados. As recomendações seguem as orientações das autoridades sanitárias.

As medidas são recomendadas às empresas, levando-se em conta a realidade de cada uma. É importante ressaltar que o quadro do Coronavírus é dinâmico, portanto essas iniciativas poderão ser revistas e alteradas a qualquer momento pelo comitê:

Suspender todos os eventos públicos organizados pelas entidades que envolvam aglomeração de pessoas, como atrações culturais, seminários, reuniões, workshops etc.

Suspender também as reuniões dos Conselhos Superiores, das diretorias, plenárias dos departamentos etc.

Adotar ferramentas de videoconferência para as reuniões que não puderem ser adiadas. E naqueles casos em que o encontro presencial for absolutamente necessário, manter o afastamento entre os presentes, com assentos intercalados, guardando distância de no mínimo 1 metro, e disponibilizar álcool gel 70% na sala

Estabelecer o home office (trabalho remoto) para funcionários e diretores em situação de vulnerabilidade, ou seja, que estejam em pelo menos uma das situações abaixo:

Mais de 70 anos

Em tratamento oncológico ou pós-operatório

Portador de diabete, problema respiratório (Ex.: asma) ou cardíaco

Com sistema imunológico enfraquecido ou outros casos de saúde frágil

Observação: até o momento, esse grupo de vulnerabilidade não inclui gestantes nem obesos

Estimular o home office também nos demais casos, em particular para quem tem dificuldade de locomoção, que estaria exposto por mais tempo no transporte público

Nos casos em que o trabalho remoto em tempo integral não for possível, realizar de maneira parcial

Afastamentos:

Afastar por 14 dias pessoas:

Com contaminação confirmada

Que apresentarem algum sintoma de gripe, como tosse, dor de garganta, coriza, cefaleia, febre ou dificuldade respiratória

Que tiveram contato com indivíduos comprovadamente contaminados

Afastar por 7 dias pessoas:

Que retornam sem sintomas de viagem internacional

Observações:

Todos os casos deverão ser comunicados ao serviço médico da empresa e ao RH

Não será obrigatória a apresentação de atestado médico para afastamento de até 14 dias, para evitar que a pessoa tenha de recorrer ao sistema de saúde e assim sobrecarregá-lo

Os períodos de afastamento deverão ser respeitados por completo mesmo em caso de resultado negativo em exame

Suspender todas as viagens de trabalho para o exterior dos funcionários e dos diretores. As nacionais serão avaliadas caso a caso

Flexibilizar os horários de trabalho para reduzir a concentração de pessoas nos ambientes e também para ajudar a evitar horários de pico no transporte público.

Aumentar a disponibilidade de álcool gel 70% nos ambientes

Manter salas arejadas, com todas as janelas e portas abertas, evitando o ar-condicionado

Aumentar equipe de limpeza e orientá-la a reforçar higienização de botões de elevador, maçanetas, corrimãos e teclados

Adaptar sistema de marcação de ponto, para usar o crachá em vez da digital

Oferecer aos funcionários o serviço de telemedicina (consulta via videoconferência) e disponibilizar telefone para dúvidas e informações, evitando assim aglomerações nos ambulatórios das empresas e nos serviços de saúde externos

Orientar todos a restringir o contato físico, em particular o aperto de mão (visto que as mãos são o maior foco de transmissão)

Orientar todos a reforçar a higiene das mãos e, ao tossir e espirrar, proteger nariz e boca com o antebraço ou lenço descartável

Recomendamos a todos que, também em suas casas, procurem identificar e ter atenção especial com os mais vulneráveis do ponto de vista da saúde e social.