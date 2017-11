Cinco cidades da região oferecem 136 vagas de emprego em 24 áreas profissionais

O Alto Tietê têm 136 vagas de emprego abertas nesta semana. Deste total, o maior número de oportunidades aparece em Ferraz de Vasconcelos, totalizando 62. A maioria é para açougueiro, com 13; gerente de loja e supermercado, tendo 11 oportunidades abertas e fiscal de loja, com dez. Em Suzano, as vagas surgem em seis áreas: operador de escavadeira; operador de pá carregadeira; operador de draga; operador de acabamento (indústria gráfica); mêcanico de manuntenção; e instalador de sistema. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Em Ferraz, a pessoa também pode buscar preencher a vagas abertas para operador de caixa e operador de empilhadeira, com seis e sete, respectivamente. Na região, o interessado pode se candidatar a uma das 44 oportunidades para repositor de mercadorias, em Itaquaquecetuba. A cidade também oferece chances para auxiliar de manutenção, com oportunidades; analisa de recursos humanos e técnico em informática, com duas oportunidades cada.

Santa Isabel está oferecendo 13 oportunidades de emprego. Entre elas, 10 são para marceneiro; duas para atendente; e uma para contador. Em Poá, o interessado pode concorrer a duas vagas, sendo para recepcionista e instalador de sistemas.

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.