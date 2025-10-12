Cinco cidades do Alto Tietê convocam mais de mil aprovados em concursos em 2025

O Alto Tietê convocou 1.820 aprovados em concursos públicos, até setembro de 2025, para ocuparem cerca de 41 funções diferentes em mais de 10 setores ou secretarias. Os dados foram fornecidos pelas prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. A demanda também foi encaminhada às demais cidades da região, mas o DS não recebeu retorno.

Em Suzano, foram realizadas 391 convocações ao longo do ano, com destaque para abril (71), maio (68) e agosto (70). Deste total, 224 resultaram em admissões efetivas em diversas áreas, como Educação, Saúde, Administração e Infraestrutura. Entre os cargos preenchidos estão agentes escolares e de segurança, professores, diretores de escola, médicos de diferentes especialidades, nutricionistas, psicólogos e engenheiros, refletindo o esforço da administração em reforçar os serviços públicos e ampliar o quadro funcional do município.

Paralelamente, a Prefeitura de Mogi das Cruzes convocou 1.180 cidadãos para 33 cargos distribuídos em cerca de seis setores diferentes. A maior parte das convocações, 1.018, é da Secretaria de Educação. Entre as funções, a de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil registrou o maior número, com 284 convocados, seguida pelo cargo de Professor de Educação Básica 1, de 20 horas, com 252 convocados, e Professor de Educação Básica 1, de 30 horas, com 165 convocados.

Na cidade de Guararema, foram convocados 93 aprovados para 18 cargos em quatro setores. As funções abrangem professores de ensino fundamental, educação infantil, inglês, artes e educação física; profissionais de saúde como ginecologistas, clínicos gerais, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos e técnicos em saúde bucal; além de psicólogos sociais, analistas de desenvolvimento social e de meio ambiente, agentes de gestão pública e fiscais tributários.

Em Arujá, as convocações contemplaram 77 concursados distribuídos em 35 cargos e 10 secretarias diferentes. A Secretaria de Educação concentrou a maior parte das chamadas, com centenas de profissionais entre agentes escolares, auxiliares de desenvolvimento infantil, professores de educação básica e merendeiros contratados via Processo Seletivo Simplificado (PSS). As áreas da Saúde e da Assistência Social também tiveram reforço, com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais convocados. Além disso, houve contratações nas secretarias de Esporte e Lazer, Finanças e em cargos administrativos gerais, evidenciando um processo de fortalecimento da estrutura funcional em vários setores do governo municipal.

Já em Ferraz de Vasconcelos, a administração promoveu aproximadamente 640 convocações neste ano, abrangendo setores como Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte, Fazenda e Administração. O número representa apenas as convocações realizadas, já que nem todos os convocados assumiram o cargo.

Concurso em aberto

A Câmara de Mogi abriu na última segunda-feira inscrição para concurso público. São 18 vagas abertas, além de oportunidades de cadastro reserva. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 06 de outubro de 2025 até às 23h59min de 04 de novembro de 2025 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br

A prova está prevista para acontecer no dia 18 de janeiro de 2026. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade da vaga almejada pelo concorrente: Fundamental: R$ 54,90 ; Ensino Médio: R$ 67,90; Ensino Superior: R$ 98,80.

Vagas

Assessor de Cerimonial: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 7.746,24 e requisito Ensino Médio Completo;

Assistente técnico de áudio: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 4.848,43, Ensino Médio Completo;

Oficial Legislativo de Transportes: cinco vagas, sendo três para lista geral de candidatos, uma vaga para lista de PCD (Pessoa com Deficiência) e outra vaga para lista de negros e pardos, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 4.848,43, Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria “D” ou “E”;

Técnico Legislativo: seis vagas, sendo quatro delas para lista de candidatos geral, uma vaga para lista de PCD (Pessoa com Deficiência) e outra vaga para lista de negros e pardos, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 5.965,80, Ensino Médio Completo;

Técnico Legislativo em Informática: duas vagas para lista geral de candidatos, sendo uma delas destinadas para a lista de PCD, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 5.001,16, Ensino Médio Completo;

Analista de Recursos Humanos: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.250,50;

Assessor de Imprensa Legislativo: cadastro reserva, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.250,50, Ensino Superior Completo;

Assessor Legislativo Contábil e Financeiro: cadastro reserva, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 10.069,96, Ensino Superior Completo;

Contador: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.510,39, Ensino Superior Completo;

Engenheiro de telecomunicações: cadastro reserva, 30 horas semanais, vencimentos de R$ 8.014,86, Ensino Superior Completo.