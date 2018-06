Cinco cidades da região estão entre as 100 com maior potencial de consumo

Cinco cidades do Alto Tietê estão entre os 100 municípios com o maior potencial de consumo do Estado. As informações são do Índice de Potencial de Consumo (IPC) Maps, que considera informações disponibilizadas por instituições oficiais de todo o País. O estudo salienta o perfil de consumo das populações de 5,5 mil cidades brasileiras e é utilizado por 700 empresas. Na região, o consumo estimado para 2018 chega a R$ 32, 8 bilhões.

A cidade com o melhor desempenho, de acordo com o levantamento, é Mogi das Cruzes. O município mogiano está na 18ª posição estadual e na 57ª em âmbito nacional. Espera-se que o consumo nesta cidade chegue a R$ 10,1 bilhões neste ano. Em seguida, Suzano esta na 36ª posição estadual, com R$ 6,2 bilhões. Já Itaquaquecetuba tem o consumo estimado em R$ 5,5 bilhões, ocupando a 42ª posição no Estado.

Ferraz de Vasconcelos já não configura ocupação entre os 50 primeiros de São Paulo. O consumo ferrazense está previsto para R$ 3,5 bilhões, em 2018, chegando à 59ª colocação. Em último lugar, entre os municípios do Alto Tietê classificados nas 100 cidades com maior potencial de consumo, aparece Poá na 82ª posição. A expectativa de consumo poaense é de R$ 2,5 bilhões, neste ano.

Fora da seleção dos 100 primeiros, aparece Arujá, na 103ª colocação e R$ 1,9 bilhões de consumo; Santa Isabel, na 148ª posição, com R$ 1,1 bilhões; Guararema, na colocação 215ª e consumo de R$ 659,1 milhões; Biritiba-Mirim, na 222ª posição, com R$ 602,2 milhões; E Salesópolis, na 319ª colocação, com estimativa de R$ 323,8 milhões em consumo.