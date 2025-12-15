Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Cinco dias após ciclone, 30 mil clientes estão sem energia em SP

Capital paulista foi a mais atingida por forte ventania

15 dezembro 2025 - 09h13Por Da Agência Brasil
Capital paulista foi a mais atingida por forte ventaniaCapital paulista foi a mais atingida por forte ventania - (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Na manhã desta segunda-feira (15), 30.028 clientes da Enel continuam sem energia devido à ventania que atingiu São Paulo e a região metropolitana na quarta-feira passada (10).

No sábado (13), a Justiça determinou que a empresa restabelecesse o fornecimento de energia em até 12 horas, sob pena de multa de R$ 200 mil por hora descumprida. No mesmo dia, a Enel informou que resolveria o problema no domingo.

O número de 30 mil consumidores sem energia representa 0,35% do total. Neste momento, o maior número de pessoas afetadas está na capital paulista, com 20.305 clientes ainda no escuro.

Na quarta-feira (10), auge da ventania em São Paulo, cerca de 2,2 milhões de consumidores foram impactados. Os ventos chegaram a 98 quilômetros por hora em algumas regiões e derrubaram mais de 330 árvores. Muitas caíram sobre a rede de fios, destruindo cabos e postes.

Os problemas se espalharam também por toda a região metropolitana. Embu-Guaçu, município vizinho de São Paulo chegou a ter 98% dos clientes da Enel sem energia.

