Cinco pilares ajudam a transformar planos em ações ao longo de 2026

Com a chegada de um novo ano, cresce a expectativa por mudanças e conquistas, mas também se repete a dificuldade de transformar planos em resultados concretos. Segundo o empresário e escritor Victor Conceição, a diferença entre intenção e execução está menos na motivação pontual e mais na construção de uma base sólida de comportamento, decisões e constância.

“As pessoas tendem a acreditar que um novo ano é tempo de mudança, mas a grande verdade é que, se nada for feito, apenas mudamos a folha do calendário. Não faltam planos ou boas ideias. O que normalmente falta é estrutura mental e disciplina para sustentar decisões ao longo do tempo. Para organizar melhor os meus próprios objetivos, estruturei cinco pilares que me guiaram na minha jornada. Eles foram fundamentais ao longo da minha vida e quero deixá-los registrados para que possam ajudar outras pessoas”, explica Victor Conceição, empresário que assumiu um negócio de bairro e o transformou na maior rede de barbearias da América Latina, a Barbearia VIP.

Atualmente, no comando de diversos negócios, Victor Conceição organizou os pilares que o levaram ao sucesso em um livro, Os 5 Pilares da Prosperidade, obra que propõe uma abordagem prática para quem busca realizar objetivos pessoais. Confira cinco pontos que podem ajudar a realizar os seus objetivos em 2026, segundo Victor Conceição.

Crença

Segundo Victor, no início de 2026, a crença aparece como o ponto de partida para quem deseja sair do planejamento e avançar para a execução. Este pilar está relacionado à forma como a pessoa se percebe diante de novos ciclos, desafios e possibilidades. Trabalhar esse pilar significa rever padrões mentais, abandonar uma postura reativa e assumir responsabilidade pelas próprias decisões, criando uma base mais sólida para sustentar escolhas ao longo do ano.

Fé

Mais do que um conceito religioso, Victor afirma que a fé é apresentada como confiança no processo e coerência entre valores, decisões e atitudes. No início de 2026, esse pilar se torna essencial para sustentar escolhas quando os resultados ainda não são imediatos. Trata-se da capacidade de continuar executando mesmo diante de incertezas, frustrações ou lentidão nos retornos, mantendo consistência e foco até que os objetivos comecem a se materializar.

Treinamento

O treinamento está ligado à evolução contínua. Victor defende que resultados consistentes exigem preparo constante, atualização e adaptação. Em vez de buscar atalhos, o pilar reforça a importância do aprendizado prático, da repetição e do desenvolvimento de habilidades ao longo do tempo.

Competitividade

Entendida como disciplina e persistência, a competitividade não é direcionada ao outro, mas ao próprio desempenho. Trata-se de manter um padrão elevado de execução, mesmo quando a motivação diminui, criando o hábito de se superar e sustentar resultados de forma consistente.

Metas e objetivos

O último pilar organiza os anteriores. Metas claras funcionam como direção, prioridade e critério para a tomada de decisões. Sem objetivos bem definidos, esforço e energia tendem a se dispersar ao longo do tempo. O pilar reforça a importância de transformar desejos genéricos em metas mensuráveis e acompanháveis ao longo do ano. “Muitas pessoas têm sonhos, mas não fazem a mínima ideia de como torná-los realidade. É fundamental que esses sonhos se transformem em objetivos, sejam colocados no papel e subdivididos em metas, para que possam, de fato, ser alcançados”, conclui Victor.