Cinema de Mogi reabre nesta quinta-feira

O Mogi Shopping retoma o convívio com os clientes seguindo todos os protocolos de higiene e segurança necessários para garantir o conforto dos visitantes. Depois da reabertura de parque e do retorno das apresentações do Boulevard Musical, chegou a vez da retomada das salas de cinema da Cinemark, o entretenimento mais esperado pelas famílias, nesta quinta-feira (10).

Será a primeira unidade da Cinemark a reabrir no Brasil e a programação, assim como os horários das sessões, poderão ser conferidos no site www.cinemark.com.br. De acordo com a marca, os rígidos protocolos de higiene incluem processos de desinfecção nas salas e espaços comuns. O uso de máscara é obrigatório, o piso estará sinalizado para indicar o distanciamento entre as pessoas, totens de álcool em gel estarão disponíveis para higienização das mãos, o consumo de alimentos será permitido apenas dentro das salas e os terminais de atendimento serão higienizados frequentemente. O protocolo está disponível para conferência no endereço www.cinemark.com.br/protocolo.

O empreendimento reforça que os clientes deverão seguir também as medidas de segurança adotadas, como ocupação de 40%, obrigatoriedade do uso de máscaras em todo mal e medição de temperatura em todos os acessos. Totens de álcool em gel e lavatórios estão à disposição dos clientes nos corredores, a cada hora é feita a desinfecção das áreas comuns do centro de compras, as medidas de limpeza e higienização foram reforçadas e as equipes estão treinadas para atender o público.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, em Mogi das Cruzes, e funciona todos os dias, das 12h às 20h. As apresentações do Boulevard Musical acontecem às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h.

Informações sobre a Cinemark estão disponíveis no site www.cinemark.com.br. O telefone do Mogi Shopping para informações gerais é o (11) 4798-8800.