Ciranda realiza Feira Natalina no Centro de Mogi 

A Ciranda: Feira Popular de Mulheres realizará no dia 13 de dezembro (sábado) a Feira Natalina, última edição do ano. O evento acontecerá na Rua Dr Paulo Frontin, 365, no Centro de Mogi das Cruzes, oferecendo ao público a oportunidade de garantir presentes natalinos únicos e exclusivos, com opções que vão desde artes manuais e cosméticos artesanais até produtos agroecológicos e comidas preparadas de forma artesanal.

“Para nós, da Ciranda, a Feira Natalina do dia 13 de dezembro é um ato de fortalecimento da economia solidária e do trabalho das mulheres que sustentam nossos territórios. Reunimos artesãs e agricultoras agroecológicas para que a cidade possa escolher presentes de Natal que valorizem o fazer manual, a produção local e a autonomia feminina”, afirma Ana Paula do Amaral, coordenadora do Coletivo Ciranda.

Além dos produtos em exposição, a feira contará com atração musical escolhida por votação no Instagram (@ciranda.feirapopular), priorizando artistas locais e independentes para valorizar a arte produzida em Mogi das Cruzes.

“Teremos alimentos agroecológicos, bebidas artesanais, molhos, saboaria, cosméticos naturais, biojoias, bordados, doces e arte indígena — tudo produzido por mulheres que enfrentam desigualdades estruturais, mas seguem criando com dignidade e potência. Convidamos a população a comprar de quem produz, fortalecer as trabalhadoras e investir em uma economia que cuida das pessoas e da terra. Esse é o sentido da nossa feira”, conclui Ana Paula.

Expositoras confirmadas

• @vane.ssaarts – biojoias e joias em arame

• @sermamifera – biocosméticos naturais

• @periculosidades – flash tattoo

• @colmeiacolorida – pães, cookies e comida saudável

• @arteiracamis – bordados manuais

• @sabor.de.que – confeitaria artesanal

• @sarahkey – arte indígena

• @trabalhadores_de_gaia – bebidas artesanais e produtos agroecológicos

Serviço

Feira Natalina Ciranda: Feira Popular de Mulheres

Data: 13/12/2025 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: Rua Doutor Paulo Frontin, 365, Centro de Mogi das Cruzes

Instagram : @ciranda.feirapopular