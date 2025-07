Circuito das Artes retorna a Mogi com cultura, saúde, bem-estar e diversão gratuita para a família

No dia 3 de agosto de 2025 (domingo), Mogi das Cruzes receberá mais uma edição do Projeto Circuito das Artes, que irá transformar o Parque Centenário da Imigração Japonesa, localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza em Mogi das Cruzes (SP), em um grande palco a céu aberto.

Com uma programação diversificada e gratuita, o evento acontecerá das 8h às 18h, oferecendo arte, cultura, saúde e lazer para todas as idades. Integram na programação oficinas artísticas, brinquedos infláveis, teatro, dança e performances circenses.

Também serão oferecidas atividades de bem-estar, que se inicia com uma aula de alongamento, atividades corporais de dança, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional e quick massage, com acompanhamento de profissionais da área da saúde.

O local também contará com estrutura completa, incluindo monitores e ambulância com UTI móvel, garantindo conforto e segurança ao público.

Realizado pela consultoria cultural Perfectto Projetos, com patrocínio da Niterra do Brasil, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), o Circuito das Artes conta com atrações voltadas para toda a família.

Programação interativa e cultural

Entre os destaques estão as oficinas culturais e circenses, com pintura facial, escultura de balões, caricaturas, malabares, pernas de pau e apresentações de personagens cosplay e super-heróis. A arena central recebe ainda as performances da Combuca Banda e Circo, que mistura música, humor e interação com o público.

O evento iniciará com alongamento e atividades corporais de dança, promovendo movimento, integração e bem-estar logo nas primeiras horas do evento.

No período da tarde, haverá atividades lúdicas com a educadora Andréia Celegato, incluindo jogos de roda, bolhas de sabão e brincadeiras folclóricas.

Uma plataforma 360º também estará disponível para registros fotográficos divertidos.

Espetáculos no palco

No palco principal, a programação começará com atividades corporais e segue com apresentações de dança, teatro, capoeira, fanfarra, hip hop, breaking e manifestações culturais como taiko, dança do dragão e folclore brasileiro. Destaque para os espetáculos teatrais “Uma Aventura Animal” e “A Princesa Quem”, além de shows de grupos e escolas da região. O encerramento fica por conta da Banda Band It, com um repertório animado para toda a família.

“O Circuito das Artes é um projeto que une diferentes linguagens culturais em um só espaço. Queremos proporcionar ao público de todas as idades uma vivência completa de arte, movimento e bem-estar, democratizando o acesso à cultura de forma inclusiva e gratuita”, destaca Paulo Reis, da Perfectto Projetos.