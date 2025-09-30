Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Região

Circuito Eco IX abre inscrições gratuitas para corrida de rua e caminhada em Mogi

Vagas são limitadas e seguem até o esgotamento

30 setembro 2025 - 09h04Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

O Circuito Eco IX, já consolidado como uma das principais iniciativas esportivas e de bem-estar da região, abre inscrições gratuitas a partir desta terça-feira (30), pelo site www.gominhasinscricoes.com.br. As vagas são limitadas e seguem até o esgotamento.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio das empresas Niterra, Panco e RUD por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e conta com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Esportes.

Corrida de rua e caminhada para toda a família

A programação acontece no dia 26 de outubro de 2025 (domingo), a partir das 6h30, no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. O evento reunirá corrida de 5 km e 10 km, além da tradicional caminhada de 5 km, aberta a toda a comunidade.

Além da prática esportiva, o evento contará com atividades gratuitas para toda a população, incluindo quick massage, aferição de pressão, avaliação física e nutricional, aulas de alongamento, ginástica localizada e fitdance.

Todos os inscritos receberão kits com camiseta, viseira ou boné, gym bag e barra de cereal. Os participantes da corrida também terão número de peito e chip de cronometragem. A entrega dos kits será realizada no dia 25 de outubro, no estacionamento do Shibata Supermercados (Av. Cavalheiro Nami Jafet, nº 343 – Vila Industrial, Mogi das Cruzes).

O Circuito Eco IX tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover integração social e estimular a qualidade de vida da população.

Serviço:
Circuito Eco IX – Corrida de Rua e Caminhada
Data: 26/10/2025 (domingo)
Local: Estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos – Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar – Mogi das Cruzes/SP
A partir das 6h30
Inscrições gratuitas: de 30/09 até o esgotamento das vagas, pelo site www.gominhasinscricoes.com.br

