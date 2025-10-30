Circuito Eco IX reúne 2.800 participantes em Mogi em dia de esporte, saúde e conscientização

O Circuito Eco IX reuniu 2.800 corredores e caminhantes no último domingo (26), no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A programação contou com provas de 5 km e 10 km de corrida e uma caminhada de 5 km, que envolveram pessoas de diferentes idades em uma manhã dedicada à atividade física, bem-estar e conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata. Os pequenos também tiveram a sua chance de participar com a Corrida Kids.

Além das provas esportivas, o evento ofereceu ao público atividades gratuitas como quick massage, aferição de pressão arterial, avaliação física e nutricional, alongamento, ginástica localizada e fitdance.

O Circuito Eco IX foi realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio das empresas Niterra, Panco e RUD, é promovido pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Esportes.