Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Circuito Eco IX reúne 2.800 participantes em Mogi em dia de esporte, saúde e conscientização

Evento aconteceu no último domingo (26), no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, o Hugão

30 outubro 2025 - 18h29Por de Mogi
Circuito Eco IX reúne 2.800 participantes em Mogi em dia de esporte, saúde e conscientizaçãoCircuito Eco IX reúne 2.800 participantes em Mogi em dia de esporte, saúde e conscientização - (Foto: Divulgação)

O Circuito Eco IX reuniu 2.800 corredores e caminhantes no último domingo (26), no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A programação contou com provas de 5 km e 10 km de corrida e uma caminhada de 5 km, que envolveram pessoas de diferentes idades em uma manhã dedicada à atividade física, bem-estar e conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata. Os pequenos também tiveram a sua chance de participar com a Corrida Kids. 

Além das provas esportivas, o evento ofereceu ao público atividades gratuitas como quick massage, aferição de pressão arterial, avaliação física e nutricional, alongamento, ginástica localizada e fitdance. 

O Circuito Eco IX foi realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio das empresas Niterra, Panco e RUD, é promovido pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Esportes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sebrae-SP promove Agro Summit para capacitar produtores do Alto Tietê em novas técnicas de manejo
Região

Sebrae-SP promove Agro Summit para capacitar produtores do Alto Tietê em novas técnicas de manejo

Rodovias do Lote Litoral recebem R$ 282 milhões em melhorias com quase um ano sob concessão
São Paulo

Rodovias do Lote Litoral recebem R$ 282 milhões em melhorias com quase um ano sob concessão

Ferraz celebra 3 anos da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas
Região

Ferraz celebra 3 anos da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas

Hapvida consolida escala nacional com resultados recordes
Região

Hapvida consolida escala nacional com resultados recordes

Clube do Livro da Biblioteca de Ferraz realizará evento 'Ler e rua é brincar'
Cultura

Clube do Livro da Biblioteca de Ferraz realizará evento 'Ler e rua é brincar'

Grupo de estudo bíblico e político da região lança carta com reflexão sobre a COP30
Região

Grupo de estudo bíblico e político da região lança carta com reflexão sobre a COP30