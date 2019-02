Circuito Fitness e Passeio Ciclístico são atrações deste domingo no Parque Centenário

O Parque Centenário receberá dois eventos especiais neste domingo (17), dentro da programação de férias desenvolvida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A partir das 7h30, acontecerá o Circuito Fitness de Férias, com diversas atividades. No mesmo horário acontecerá a concentração para o Passeio Ciclístico, que irá até o distrito de Sabaúna. A participação é gratuita para os dois eventos e não é necessária inscrição prévia.

O Circuito Fitness de Férias terá aulas de pilates, ritmos, ginástica funcional e trilha dirigida. Todas as atividades serão acompanhadas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A ação também terá a participação de alunos de núcleos de atividades físicas e esportivas mantidas pela Prefeitura em Jundiapeba, Rodeio, Braz Cubas, Cezar de Souza, Parque da Cidade, Sabaúna, Conjunto Jefferson e Praça da Juventude.

“O Circuito Fitness de Férias é uma oportunidade para que os mogianos possam aproveitar a manhã de domingo para praticar atividades físicas e ter contato com a natureza, em um local com toda a estrutura necessária para atender bem os participantes”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Já o Passeio Ciclístico terá concentração no Parque Centenário a partir das 7h30. Às 8 horas, está prevista a saída dos participantes para o distrito de Sabaúna. A chegada à estação ferroviária do distrito acontecerá por volta das 9 horas, quando haverá o sorteio de brindes. O retorno para o Parque Centenário acontecerá às 9h30.

“Mogi das Cruzes é uma cidade que conta com um grande público que utiliza a bicicleta para suas atividades físicas e para o lazer. Prova disso, são os grupos de ciclistas bem atuantes no município. O Passeio Ciclístico é uma oportunidade para a família toda ter uma manhã de esporte e diversão”, disse Nilo.

Este é o terceiro passeio ciclístico da programação de férias desenvolvido pela Prefeitura. No dia 20 de janeiro, o percurso foi entre o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos e o Parque da Cidade. Já no dia 3 de fevereiro, cerca de 800 ciclistas participaram do Passeio Ciclístico Interparques, entre o Parque Centenário e o Parque Leon Feffer.

O Parque Centenário fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, no distrito de Cezar de Souza. Mais informações sobre o Circuito Fitness de Férias e sobre o Passeio Ciclístico podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.