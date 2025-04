Circulação da Linha 11-Coral será alterada a partir desta quarta-feira (9)

Os trens da Linha 11-Coral da CPTM vão circular em via única entre as estações Suzano e Jundiapeba, durante toda a operação comercial, a partir desta quarta-feira (9). A medida tem o objetivo de garantir a segurança da operação após a equipe técnica identificar o desgaste da estrutura de uma ponte ferroviária, construída em 1907, localizada na região de Suzano.

A companhia iniciou o processo para contratar empresa para realizar a correção em todas as vias na ponte, iniciando pela 2 – que está interditada. Neste momento, é realizada a retirada de amostras de solo em profundidade de até 25 metros, que serão analisados pela equipe de engenharia responsável. O prazo total – para contratação da empresa responsável e conclusão das obras – é de aproximadamente 120 dias.

Com isso, nos horários de pico da manhã e tarde (das 4h às 9h e das 16h às 21h), os passageiros contarão com viagens entre as estações Luz e Suzano com intervalos médios de 7 minutos, além das viagens já previstas no trecho Luz-Guaianases (loop interno), com intervalos médios de 3,5 minutos. As viagens entre Suzano-Estudantes terão intervalos médios de 22 minutos. Para auxiliar no deslocamento do passageiro durante os horários de pico, haverá um loop interno entre as estações Jundiapeba e Estudantes, com intervalo médio de 11 minutos.

O passageiro terá que desembarcar em Suzano. Lá, para seguir sentido à estação da Luz, deve embarcar na plataforma 1. Já quem deseja viajar sentido Estudantes, deve embarcar na plataforma 3.

Das 9h às 16h, as viagens entre as estações Luz e Suzano terão o intervalo médio de 11 minutos, além das viagens já previstas nos trechos Luz-Guaianases (loop interno), com intervalos médios de 5,5 minutos. As viagens entre Suzano-Estudantes terão intervalos médios de 22 minutos durante todo o dia.

Das 21h até o fim da operação comercial nos dias úteis e aos sábados, das 10h às 20h, as viagens (loop) do trecho Luz-Guaianases serão suspensas, permanecendo somente os loops entre Luz-Suzano e Suzano-Estudantes, com intervalos médios de 11 e 22 minutos, respectivamente. Essas estratégias operacionais visam garantir maior fluidez no trecho de maior demanda, entre Luz e Suzano, que representa 91,4% do volume total de passageiros da linha.

Sistema PAESE

A CPTM também acionou o Sistema Paese para reforço no trecho entre as estações Jundiapeba e Suzano durante os horários de pico da manhã, das 5h às 9h, e tarde, das 16h às 20h, em dias úteis. Para o embarque, serão distribuídas senhas em ambas as estações, assim o passageiro poderá voltar ao sistema de trilhos em Suzano ou Jundiapeba sem custos adicionais.

Na estação Suzano, o embarque nos coletivos acontece na Rua Prudente de Morais, S/N, próximo ao bicicletário da estação. Em Jundiapeba, os embarques acontecerão na Avenida Aurea Martins dos Anjos, S/N, em frente à estação, embaixo da cobertura.

Os colaboradores estarão á disposição para auxiliar os passageiros.