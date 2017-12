Circulação de trens não será afetada nos fins de semana para atender demanda de natal

A circulação de trens das linhas 11-Coral e 12-Safira não serão afetada neste fim de semana. Isto por causa do intenso movimento de compras de Natal. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afirmou que durante o dia não haverá obras nas linhas. O intervalo médio entre os trens será fixado para os fins de semana, de 8 minutos, aos sábados, e de 10 minutos, aos domingos.

Somente haverá obras no sábado, das 22h30 até o fim da operação, na Linha 12-Safira. No período, os trens circularão com intervalo médio de 25 minutos em toda a linha devido aos serviços de implantação da Linha 13-Jade no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e USP-Leste.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.