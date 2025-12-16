Envie seu vídeo(11) 4745-6900
16/12/2025
Região

Clau Camargo lança livro Vale Reciclar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Após passar por Arujá e Mogi das Cruzes, Clau Camargo realiza o lançamento oficial da obra na Alesp, com a presença do presidente da Casa, deputado estadual André do Prado

16 dezembro 2025 - 10h49Por De Arujá
- (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) recebeu, na noite desta segunda-feira (15),  o lançamento oficial do livro Vale Reciclar, de autoria da advogada e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo. O evento contou com a presença do presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado; da ex-vice-prefeita de São Paulo e coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antonio; do ex-deputado federal Walter Ihoshi; do vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista; da vereadora de Caraguatatuba, Vera Morais; do prefeito de Arujá, Luís Camargo; do vice-prefeito de Arujá, Rodolfo Machado; da coordenadora da pró-reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do coordenador do Projeto Rondon, no Estado de São Paulo, entre outras autoridades e lideranças das regiões do Alto Tietê e Vale do Paraíba. 

A obra foi inspirada no projeto implantado no município de Arujá, que promove impacto social por meio da reciclagem, geração de renda e mobilização comunitária, integrando princípios de inovação social e economia circular.

Na publicação, Clau apresenta a metodologia para a implantação do Vale Reciclar e destaca a trajetória do projeto em Arujá, que completará quatro anos em janeiro de 2026. Nesse período, o projeto permitiu que mais de 250 toneladas de materiais recicláveis deixassem de ir para o aterro, garantindo a preservação do meio ambiente, o fortalecimento da economia circular e incentivando a educação ambiental. A iniciativa se consolidou como um modelo sem custos para o município e, neste ano, ampliou seu alcance com a implantação da Loja Móvel, que descentralizou o serviço com um trailer itinerante, garantindo assim a participação de toda a população.

Durante o lançamento, as autoridades exaltaram o trabalho de Clau Camargo e destacaram seu preparo, trajetória e capacidade para o novo desafio na vida pública, como pré-candidata a deputada estadual pelo PSD.

“Clau Camargo vem realizando um trabalho exemplar à frente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá e na Prefeitura, ao lado do prefeito Luís Camargo. São ações concretas, que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas, como o projeto Vale Reciclar, que celebramos hoje. Tenho certeza de que Clau está preparada para novos desafios e projetos a partir de 2026 e reúne todas as condições para ser uma grande representante da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, afirmou o presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado.

Para Alda Marco Antonio, ex-prefeita de São Paulo e coordenadora nacional do PSD Mulher, a trajetória de Clau Camargo e os resultados do projeto Vale Reciclar reforçam a importância da ampliação da participação feminina na política e na construção de políticas públicas transformadoras.

“O Brasil precisa de mais mulheres na política. Mais de 700 cidades brasileiras não conseguiram eleger sequer uma vereadora, e exemplos como o da Clau Camargo mostram o quanto a presença feminina faz diferença. O Vale Reciclar é uma política pública que nasce do cuidado com as pessoas e com o meio ambiente e comprova que mulheres, com sensibilidade, competência e liderança, transformam realidades. Não estamos na política para competir com os homens, nós queremos igualdade de condição para ajudarmos a defender a sociedade com as nossas ideias e forma de agir e reagir, que são diferentes das dos homens, mas quando nos unimos acontece a química, a mágica, a democracia e a felicidade”, afirmou.

O ex-deputado federal Walter Ihoshi e a coordenadora da Pró-Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Miriam Rodrigues, também destacaram a relevância da iniciativa.
“O Vale Reciclar é uma referência que já ultrapassa o Estado de São Paulo”, afirmou Ihoshi.
“É um projeto permanente de cuidado com o planeta e com as pessoas”, completou Miriam Rodrigues.

O lançamento na Alesp simboliza a transformação do Vale Reciclar em um legado coletivo, capaz de inspirar novas políticas públicas e multiplicar resultados.
“Projetos bons precisam ser compartilhados, porque não pertencem ao mandato, ao prefeito ou à primeira-dama; pertencem à população. É por isso que considero este livro tão importante. Ele eterniza uma iniciativa bem-sucedida e permite que ela chegue a outros municípios, inspire gestores e transforme ainda mais vidas”, destacou a autora, Clau Camargo.

A obra, patrocinada pelo Instituto Viva Arujá, teve tiragem impressa reduzida. O livro pode ser acessado gratuitamente no site: www.valereciclar.com.br . 

Agenda de lançamentos

Antes de ser lançado oficialmente na Alesp, o livro Vale Reciclar teve as primeiras etapas de lançamento realizadas em Arujá, município onde o projeto foi implantado, e em Mogi das Cruzes. 

Para janeiro, já estão previstos novos lançamentos em São José dos Campos, Jacareí e em outras cidades do Vale do Paraíba, ampliando o alcance do projeto e incentivando a adoção do modelo por novos municípios do Estado de São Paulo.

