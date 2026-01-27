Clau Camargo participa da inauguração de loja de troca de recicláveis na capital paulista

A advogada e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, participou, na manhã desta terça-feira (27), da inauguração da Loja Eco Troca, no Raposo Shopping, na capital paulista. A iniciativa segue o modelo da Loja Vale Reciclar, implantada pelo Fundo Social de Arujá em parceria com a ONG Espaço Urbano, referência em economia circular e inclusão socioambiental que, neste ano, completa quatro anos de atuação no município.

Assim como na Loja Vale Reciclar de Arujá, a unidade inaugurada na capital permite que a população troque materiais recicláveis, como tampas plásticas, por Moeda Humanitária, utilizada na troca por produtos e serviços.

Além disso, a Loja Eco Troca é a primeira loja de troca de recicláveis instalada dentro de um shopping center, em um espaço de gestão privada.

“Levar a metodologia da Vale Reciclar para espaços privados, como a loja Eco Troca, no Raposo Shopping, é um passo fundamental para ampliar o acesso da população e estimular a participação ativa da sociedade. A experiência da Loja Vale Reciclar em Arujá mostrou que é possível unir, de forma concreta, educação ambiental, inclusão social e economia circular. Nosso objetivo é expandir esse modelo para outros municípios e novos espaços”, destacou Clau Camargo.

A Loja Vale Reciclar de Arujá tem se consolidado como referência e fonte de inspiração para a implantação de projetos semelhantes em diferentes municípios. A metodologia que sustenta a iniciativa foi tema do livro “Vale Reciclar”, apresentado por Clau Camargo durante o evento, com o objetivo de inspirar gestores públicos, empresários, organizações da sociedade civil e a população em geral a replicarem o modelo.