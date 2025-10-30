Clube do Livro da Biblioteca de Ferraz realizará evento 'Ler e rua é brincar'

Uma boa história não pode ser contida apenas nas quatro paredes de uma biblioteca; a imaginação abre um mundo que ultrapassa barreiras. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube do Livro da Biblioteca José Andere, irá realizar o projeto “Ler e rua é brincar” no próximo sábado (1º), no Calçadão da XV de Novembro.

O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e trará a proposta de unir o incentivo à leitura e ludicidade em um mesmo espaço. O público poderá participar de jogos educativos, brincadeiras, sorteios de brindes literários e palestra com escritores regionais.

Para o escritor Marcelo Barbosa, idealizador do projeto, a ação representa uma oportunidade de inspirar novos leitores. “Levar a conscientização sobre a importância da leitura para um novo público se tornou uma missão gratificante para todos do Clube do Livro da Biblioteca. Observamos o quanto a proposta lúdica poderia inspirar pessoas que ainda não têm o hábito de ler”, afirmou.

Além disso, o escritor também levou em consideração os dados da Associação Nacional de Livrarias, que declaram que 60% dos brasileiros não leem e mais de 40% perderam o interesse pelos livros. Em 2023, apenas 16% dos adultos compraram livros no último ano. Em média, o brasileiro lê quatro livros por ano, número inferior ao registrado em outros países.

A secretária de Cultura, Ana Rosa, declarou a importância de um projeto como este para a perspectiva municipal, atingindo assim o cenário nacional: “Se fizermos com que cada vez mais pessoas se interessem pela leitura aqui no município, já teremos um avanço enorme nesses índices nacionais.” Cada um fazendo a sua parte, podemos construir uma Ferraz mais leitora”, pontuou.

O evento é gratuito, livre para todas as idades e vai das 10 às 14 horas.