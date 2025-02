CNL completa três meses de operações com mais de 12 mil atendimentos

A Concessionária Novo Litoral (CNL) completou três meses de operação em 212 quilômetros de rodovias das regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira, com a marca de 12.149 atendimentos prestados. A atuação das equipes também transformou a segurança do usuário por iniciativas como a Operação Encosta Segura e a atuação estratégica em trechos de grande movimentação nas vias litorâneas.

Levantamento do Centro de Controle Operacional (CCO) totaliza 8,2 mil ocorrências entre o início de novembro de 2024 e o final de janeiro de 2025. Entre os serviços prestados, destacam-se 3.550 atendimentos de remoção de veículos, 401 auxílios mecânicos e 714 socorros médicos.

A CNL assumiu a administração dessas importantes rotas para o litoral em um período de intensa movimentação de veículos, devido ao início do verão, férias escolares e festividades de fim de ano. Isso exigiu uma atenção especial nas operações para garantir a segurança e fluidez do tráfego. Nos primeiros 90 dias de concessão, foram realizadas 17 operações reversíveis, que consistem na inversão do sentido de circulação das faixas de rolamento para atender à maior demanda de tráfego. Quatro delas ocorreram no trecho de serra da SP 098, entre Mogi-Bertioga, e 13 na SP 055, na extensão entre Bertioga e Riviera.

Com uma equipe treinada e disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, o canal via 0800 atendeu a 3.104 chamados, resultando em 1.176 registros de auxílios ao usuário e o fornecimento informações sobre as condições das estradas, operações de trânsito e segurança viária em 1,3 mil ligações.

Encosta Segura

Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), a Mogi-Bertioga, a CNL mobilizou equipes para a Operação Encosta Segura, focada na limpeza de taludes e remoção de rochas, além do monitoramento das encostas. Essa ação contou com um aparato operacional que incluiu maquinário, recursos de sinalização e inspeção de tráfego, além da mobilização de alpinistas, projetistas e técnicos que acompanharam de perto as atividades. Tudo isso foi realizado para garantir a segurança dos usuários, especialmente em uma via com histórico de deslizamentos durante a estação das chuvas.

Resgate de fauna

A chegada da CNL em rodovias que atravessam regiões de mata e serra também deu início a um trabalho inédito na região de preservação da fauna em parceria com uma administradora de rodovia, a união de esforços ao Centro de Triagem de Animais Silvestres Jureia-Peruíbe e o Instituto Ambiecco. Operadores viários receberam treinamento para o resgate e manejo de animais. Os resultados já são visíveis, com o salvamento de um bicho-preguiça e de uma saíra-militar nas rodovias.

Entrega de viaturas

Como parte de sua contribuição para a segurança viária, a CNL entregou 33 viaturas ao policiamento militar rodoviário dos 1º e 6° Batalhões da região, proporcionando suporte adequado ao patrulhamento e às ações de combate, fiscalização e prevenção. As novas viaturas, equipadas com tecnologia moderna, estão integradas ao dia a dia da Polícia Rodoviária.

Suporte ao usuário

Para oferecer suporte completo aos usuários, com apoio da ARTESP e do policiamento militar rodoviário, a CNL disponibiliza 34 viaturas equipadas com guinchos, unidades de resgate e suporte avançado, veículos de inspeção, caminhões-pipa e caminhões para apreensão de animais. Em breve, mais um recurso estará disponível ao usuário, a inspeção de tráfego por motocicletas.

Desde o primeiro segundo da concessão, oito bases SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário estão operantes, distribuídas ao longo do trecho de concessão. As estruturas são climatizadas e contam com centrais de teleatendimento que comunicam direto com Centro de Controle Operacional – CCO. Além de sanitários, trocadores e bebedouros, onde o viajante pode parar para descansar e, recalcular sua rota e acionar o teleatendimento para obter informações sobre rotas e condições de tráfego.

Sobre a CNL

A CNL administra 212 km de rodovias nas regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira com suporte operacional em oito postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), estrategicamente distribuídos ao longo das rodovias, além de inspeção de tráfego, guinchos leve e pesado, apoio mecânico, captura de animais, caminhões-pipa e atendimento pré-hospitalar por ambulância básica e avançada. O plano de ampliações e melhoramentos prevê investimentos de aproximadamente R$ 5 bilhões, obras que vão transformar os caminhos de seus usuários. Mais informações: www.novolitoral.com.br