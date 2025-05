CNL encerra operação de feriado sem acidentes fatais nas rodovias do Alto Tietê

Durante os seis dias da Operação Especial de Feriado, realizada entre 30 de abril e 5 de maio, a Concessionária Novo Litoral (CNL) garantiu fluidez no tráfego, reforçou ações de monitoramento e prestou 647 atendimentos aos usuários que circularam pelas rodovias SP-088 (Mogi-Dutra), SP-098 (Mogi-Bertioga) e SP-055 (Riviera-Santos e Praia Grande-Miracatu), como socorros mecânicos, remoções e atendimentos médicos.

Com atuação integrada à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), a operação foi marcada pela ausência de acidentes fatais em toda a malha viária sob administração da concessionária.

Entre as estratégias adotadas para garantir mais segurança e conforto ao usuário estiveram o reforço das equipes operacionais, o monitoramento com drones — especialmente nos trechos de serra —, o uso de motocicletas para agilizar o atendimento em pontos de difícil acesso, a liberação do acostamento em trechos de maior fluxo na SP-055, além da atuação de viaturas de inspeção e unidades de apoio 24h.

“A ausência de óbitos durante um feriado prolongado é resultado direto de um planejamento robusto e do comprometimento das nossas equipes. A integração entre tecnologia, infraestrutura e atendimento humanizado faz toda a diferença para quem trafega pelas nossas rodovias”, destaca Luis Santos, gerente de operações da CNL.

A concessionária também reforça a importância de atitudes conscientes por parte dos motoristas e usuários, como manter a manutenção do veículo em dia, planejar a viagem com antecedência, respeitar os limites de velocidade e a sinalização viária. Ciclistas e pedestres devem utilizar as passarelas e seguir as orientações de segurança, especialmente nos trechos urbanos.

A CNL oferece suporte operacional em oito postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), equipados com banheiros, fraldários, climatização, bebedouros, totens de teleatendimento e monitoramento por câmeras. A frota de atendimento inclui ambulâncias básicas e avançadas, guinchos, motocicletas, caminhões-pipa e viaturas para captura de animais.

Em caso de emergências, o Centro de Controle Operacional da CNL pode ser acionado 24h pelo telefone 0800 098 88 55.