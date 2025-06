CNL prevê aumento de 30% nas rodovias durante o feriado

O feriado prolongado de Corpus Christi terá movimentação intensa de veículos nas rodovias do litoral paulista. A estimativa da Concessionária Novo Litoral (CNL) é de que, aproximadamente, 325 mil veículos circulem pelas 4 rodovias administradas pela empresa, entre esta quarta (18) e a próxima segunda-feira (23). Esse volume representa um aumento em torno de 30% em comparação ao movimento em dias normais.

A Operação Especial de Feriado será executada ao longo dos 212 km da malha rodoviária da concessão da CNL, que incluem as rodovias SP 088 - Rodovia Pedro Eroles (Mogi/Dutra), SP 098 - Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga), SP 055 - Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego (Riviera/Santos) e SP 055 - Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (Praia Grande/Miracatu).

Os períodos de movimentação mais intensa são esperados para quarta-feira, a partir das 15h, e na quinta de manhã. Na volta do feriado, o fluxo maior de veículos é esperado para domingo, a partir das 12h, no sentido Capital. O volume de veículos deverá se manter elevado até segunda, por volta das 12h. Especialmente nesses períodos, o gerente de Operações da CNL, Luís Carlos Santos, pede aos motoristas que redobrem a atenção para que a viagem siga de forma tranquila.

Para garantir a fluidez do tráfego mesmo nos horários de maior movimento, Luís Carlos informa que a Concessionária implementará uma operação especial com diversas frentes de atuação. O monitoramento será feito 24 horas por dia por meio de câmeras de circuito fechado (CFTV) e viaturas operacionais posicionadas estrategicamente em pontos críticos da malha viária. Haverá integração com o DER-SP, Ecovias e Ecopistas para uma resposta rápida a qualquer situação.

Mudanças no tráfego

Entre as medidas previstas, destaca-se a possibilidade de liberação do acostamento na região da Riviera de São Lourenço, com a devida autorização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), caso seja necessário melhorar a fluidez do tráfego. Além disso, a Concessionária poderá adotar, de forma preventiva, o bloqueio do trecho de serra da SP 098 caso haja risco iminente, sempre com ampla divulgação aos usuários.

A estrutura de atendimento ao longo do trecho concedido também receberá reforço. Os usuários contam com oito postos do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), equipados com infraestrutura completa: ambientes climatizados, banheiros com fraldário, bebedouros, totens de teleatendimento e sistema de videomonitoramento. Esses locais também funcionam como base para as equipes de suporte operacional, que dispõem de guinchos leves e pesados, motocicletas de inspeção, ambulâncias (de atendimento básico e de suporte avançado), caminhões-pipa e viaturas especializadas na captura de animais.

Para casos de emergência, os motoristas podem acionar o serviço pelo telefone 0800 098 88 55, com atendimento disponível 24 horas por dia. Durante o período da operação, estará proibido o tráfego de cargas especiais nas rodovias da concessão.