Cobertura de Terminal de Ônibus é danificado após ventos de 100km/h em Arujá

A cobertura do Terminal de Ônibus do Barreto, em Arujá, foi danificada após os ventos chegarem a 100km/h na madrugada deste sábado (8). Ninguém ficou ferido.

Como medida de segurança, a Defesa Civil da cidade isolou o local. De acordo com a Prefeitura, os usuários estão sendo orientados a embarcar e desembarcar dos ônibus na parte lateral do terminal. Equipes da administração estão avaliando os danos para iniciar os reparos e finalizar o mais rápido possível.

A cidade também foi atingida por fortes chuvas, com um volume de 21 milímetros de precipitação, mas não registrou alagamentos. Apesar disso, a Prefeitura informou que árvores caíram em diferentes pontos da cidade, mas ninguém se feriu.

As equipes de serviços, da concessionária de energia elétrica, a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito atuaram ao longo da madrugada para minimizar os impactos da chuva.

A Prefeitura reforçou que, para qualquer situação de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 e a Guarda Civil Municipal (GCM) pelo 153.