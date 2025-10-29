Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Cobrança de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga começa no sábado

Tarifa varia de R$ 0,57 a R$ 6,95 por sentido; quando os deslocamentos ocorrerem dentro do município de Mogi, não haverá cobrança

29 outubro 2025 - 19h04Por da Região
Cobrança de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga começa no sábadoCobrança de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga começa no sábado - (Foto: Divulgação/CNL)

A cobrança de pedágio nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Bertioga (SP-098) começa neste sábado (1º). As tarifas variam de R$ 0,57 a R$ 6,95 por sentido. As informações são da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pelas rodovias. A companhia informou, ainda, que moradores de Mogi das Cruzes serão isentos quando o deslocamento ocorrerem dentro da cidade.

Moradores do Distrito do Taboão, em Mogi, estão isentos da cobrança para o pórtico eletrônico, responsável pela cobrança, em ambos os sentidos, quando passarem por ele em uma mesma viagem e utilizarem o acesso do km 38+300 da mesma rodovia.

O pórtico está localizado no km 40+800 da SP-088. Já os usuários que cruzarem o pórtico e acessarem a Estrada da Pedreira (km 41+190), em ambos os sentidos, pagarão apenas pelo trecho efetivamente percorrido da SP-088. Nesses casos, o desconto será de aproximadamente 70%, com a tarifa de R$0,57 por sentido.

Nas cobranças feitas nas cidades da região, os valores serão: R$ 1,56 no trecho de Arujá na Mogi-Dutra; R$ 1,99 no trecho de Mogi das Cruzes na Mogi-Dutra; e R$ 0,57 na Estrada do Taboão, em Mogi. No trajeto para Bertioga, a cobrança será de R$ 6,95.

A CNL disse que a cobrança terá início "após a conclusão de um amplo programa de conservação viária, com foco na melhoria do pavimento, sinalização, drenagem, contenções e outros aspectos que garantem mais segurança, conforto e fluidez no tráfego".

A concessionária reforçou que estão sendo feitas melhorias nas rodovias e que obras estão previstas para os próximos anos.

Pagamento e descontos

Os pórticos eletrônicos, que são os responsáveis pela cobrança dos pedágios, estão equipados com câmeras, antenas e sensores que identificam os veículos por meio das placas ou tags de pagamento automático, garantindo um processo de cobrança mais rápido, justo e eficiente. O novo sistema evita filas, reduz o risco de acidentes e assegura cobrança proporcional ao uso da rodovia.

O pagamento poderá ser realizado até 30 dias corridos após a passagem pelos pórticos. O cidadão consegue consultar os débitos no site Siga Fácil e pagar os valores diretamente no site da concessionária (www.novolitoral.com.br), pelo aplicativo CNL Novo Litoral ou dos totens disponíveis nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Nesses canais, o motorista pode pagar via Pix ou cartão de crédito, e nas bases do SAU também há opção de cartão de débito.

Após o prazo de 30 dias, o não pagamento será considerado evasão de pedágio, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para motoristas que utilizam tag eletrônica, o prazo e a forma de pagamento seguem as regras da empresa contratada.

Descontos

Usuários com tag têm 5% de desconto no valor da tarifa;

Motociclistas são isentos de pagamento;

Para motoristas que utilizam com frequência o mesmo trecho, há o Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado automaticamente a carros de passeio com tag. A partir da 11º, o desconto é de 10% e a partir da 21ª passagem, o desconto chega a 20%.

Os descontos não são cumulativos.

